Nuevo León

Lanza NL estrategia integral para atención al autismo 

El Estado presentó la Estrategia Estatal de Atención al Autismo y Neurodiversidad para diagnósticos tempranos, inclusión y políticas públicas fortalecidas

  • 21
  • Agosto
    2025

El Gobierno del Estado presentó la Estrategia Estatal de Atención al Autismo y la Neurodiversidad, un plan integral que busca garantizar diagnósticos tempranos, inclusión educativa y social, así como el fortalecimiento de políticas públicas para las personas con espectro autista y otras condiciones de la neurodiversidad.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Samuel García y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, quienes junto a la Secretaría de Igualdad e Inclusión dieron a conocer la creación de dos nuevos espacios: el Centro Estatal para la Atención de las Personas en Condición del Espectro Autista y Otras Condiciones de la Neurodiversidad (TEA +) y el Centro de Intervención para Personas con Trastorno del Espectro Autista (CITEA), a cargo del DIF estatal.

“No vamos a escatimar con ningún recurso, ni que la Ley sea obstáculo para que saquemos adelante este gran proyecto. Vamos a buscar al Congreso del Estado para que también los municipios, así como en el DIF estatal, también este centro tenga una red en la que cada municipio, en su cabecera, al menos tenga un centro para que podamos todo mundo tener el acceso total a esta inclusión que tanto anhelamos”, dijo el gobernador. 

La estrategia también contempla una propuesta de reforma al artículo 14 de la Ley de Atención y Protección e Inclusión de las Personas con Espectro Autista en el estado, para que cada municipio cuente al menos con un centro especializado.

“Hoy podemos decir con orgullo que tanto el Centro de Diagnóstico TEA + como el de Intervención CITEA son proyectos construidos en equipo y con inclusión. Esto nos ayuda a garantizar una atención acorde al perfil de cada niña, niño y joven diagnosticado con trastorno del espectro autista para darles acompañamiento y herramientas para vivir de la mejor manera posible, porque la meta es ayudar a cada familia a tener esperanza y mejorar su calidad de vida”, dijo Mariana Rodríguez.

 


