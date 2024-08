Lanzan ficha de búsqueda de niño a 41 años de su desaparición

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitió una ficha de búsqueda por Jorge Adalberto Tovar Rodríguez, quien fue desaparecido el 12 de marzo de 1983, a la edad de cinco años, en San Nicolás.

José, su padre, lo buscó desde entonces, pero fue Luisa, la nieta de José y sobrina de Jorge, quien reinició la búsqueda.

“Estaba mi mamá arreglando la casa y ordenando cajas y todo. Una de esas cajas tenía todos los periódicos. En Facebook también vi grupos de gente que buscaba su familia y pues se juntó la idea, por eso comencé a buscarlo”, cuenta Luisa Fernanda Guerrero Tovar.

Luisa creó un perfil de Facebook con el nombre de su tío. Luego, José, animado por su familia, contó sobre la búsqueda de Jorge.

El caso se viralizó y con la emisión de la ficha, este lunes 26 de agosto, para ellos es un avance.

“Lo veo que es un paso, que, pues está avanzando, está construyendo un camino que, espero tenga un buen fin, porque, mientras está mi abuelito, pues es para mi abuelito; que tenga algo que perdió, recuperar eso que perdimos, porque, al final de cuentas, pues lo perdimos todos”, dijo Fernanda.

En la ficha de búsqueda se observa cómo la denuncia que hicieron ante las autoridades de Nuevo León fue el pasado 31 de julio de este año y, aunque tienen poca información de Jorge, como su color de cabello o su edad, sí tienen la esperanza de encontrarlo.

“Le hacemos falta y nos hace falta"

De niña, Luisa no supo de Jorge, entre su familia era un tema del que no se hablaba, pero se sentía. Cuando mamá Gregoria, su abuela y madre de Jorge, le tomaba de la mano para caminar en la calle, sentía la angustia en ese apretón firme. Para ella y sus primos, las salidas y permisos, no existían.

Fue hasta los 12 años que comprendió a su abuela y, por ella, ahora, reinició la búsqueda.

“En memoria de mi abuela que ya no está. Yo sé que murió con ese dolor en su corazón. Vivía todos los días con una esperanza de volverlo a ver y se quedó con una tristeza inmensa; que al menos, mi abuelito, que aún sigue vivo, lo pueda volver a ver”.

Luisa Fernanda está a punto de graduarse de medicina. Entre sus estudios y el hospital se da tiempo para revisar los mensajes de ánimo y ayuda que recibe de personas en las redes sociales.

“No me lo esperaba, o sea, no me esperaba tanta respuesta, todo el mundo queriendo ayudar”.

Con la publicación de la ficha por parte de las autoridades, ella y su familia mantienen la esperanza, una esperanza que comparte con quienes, como ellos, aún esperan que alguien vuelva a casa, porque, mientras falte Jorge Adalberto Tovar Rodríguez, su familia no tendrá paz.

“Les quiero pedir que sigan compartiendo, que se pongan en nuestro lugar, que nos ayuden en la manera que puedan, que crean e igual las personas que aún tienen alguien que no encuentran, que no se cansen de buscar porque les hacemos falta y nos hacen falta”.

Si tienes información de Jorge Adalberto Tovar Rodríguez o cualquier otra persona que se encuentre sin localizar o haya sido desaparecida, comunícate con las autoridades de seguridad de tu confianza.

