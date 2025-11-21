Le niegan seguro de gastos médicos a bebé por tener Síndrome Down

Una bebé de tres meses de nacida de Monterrey fue discriminada por las compañías de seguros... ¡por tener síndrome de Down!

Su padre, Raúl Alejandro Cantú González, denunció que cuando nació su bebé, Milena Sofía Cantú García y conoció su condición, buscó contratar una póliza, pero en las compañías, cuyos nombres no precisó, le dijeron que "los niños con síndrome de Down no son asegurables"

Lo anterior se lo dijeron corredores de seguros quienes indicaron que se trataba de políticas de las compañías para las cuales trabajaban.

Este caso ha provocado una profunda indignación social y críticas contra las compañías aseguradoras.

Días después de que el padre de familia trató de contratar el seguro, la bebé Milena cayó en el hospital donde actualmente se encuentra en terapia intensiva.

“Cuando nació me dicen que tienen la sospecha de tener el síndrome Down, es cuando yo empiezo a moverme en ese aspecto y a las tres llamadas, pues la verdad es que pues me agüité. “Como su mamá no había tenido un seguro, me lo manejó la primera persona con la que hablé, no quiero que se tome malo el término que ella usó de que los niños con síndrome de Down no son asegurables”, expresó Cantú.

La pequeña Milena Sofía permanece intubada en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de un hospital privado en la zona de Cumbres donde hasta el momento la cuenta ya asciende a más de medio millón de pesos; por este motivo, la familia busca apoyo de la comunidad.

Cantó le dijo a El Horizonte que corredores de seguros le dijeron que la única manera de asegurar a la bebé era que su madre, Connie Anadid García Cavazos, hubiera contado con un seguro antes o durante el embarazo.

El año pasado, Cantú dijo que perdió su empleo, por lo que ajustar los gastos para la manutención de su familia le impidió contratar un seguro.

Sin este respaldo, Cantú informó que la cuenta en el hospital privado de Cumbres, donde está Milena, asciende a $516,000 pesos y sigue aumentando.

"Lo que me tiene angustiado es su salud, solo quiero que la atiendan bien y que hagan todo lo necesario para ayudarla a salir adelante," afirmó el padre.

Milena, quien ha requerido atención hospitalaria constante desde su nacimiento debido a su condición, fue ingresada de emergencia el pasado jueves 13 de noviembre.

Ahora su condición de salud es grave, la bebé sufrió una broncoaspiración y se desmayó, obligando a sus padres a trasladarla al hospital privado más cercano.

La preocupación de su familia es que Milena está lidiando con una fuerte infección y se teme que la esté afectando un defecto previo en su corazón.

"La infección que le encontraron el domingo está muy fuerte, entonces van a descartar que sí le esté afectando el corazón," explicó Cantú.

Debido a esto, la bebé tuvo que ser sedada y en las próximas horas se espera la valoración de un cardiólogo externo al hospital para realizarle un electrocardiograma, cuyos honorarios se suman al abultado monto hospitalario.

Actualmente, indicó Cantú, la bebé se encuentra con una "sujeción gentil" en manos y pies para evitar que, por un movimiento brusco, pueda arrancarse el tubo de intubación o el catéter.

Piden apoyo para cubrir gastos médicos

Ante la emergencia, la familia ha recurrido a las redes sociales, creando una página para Milena y pidiendo apoyo económico directamente a la cuenta de Raúl Alejandro Cantú González.

Afortunadamente, la respuesta ha sido positiva. La ayuda comenzó con familiares y amigos y ha crecido hasta involucrar a medios, influencers, artistas y políticos.

Milena Sofía permanece en una batalla por su vida. Su familia agradece la difusión y el apoyo para que la pequeña pueda recibir la atención médica que necesita y recuperarse pronto.

