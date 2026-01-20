Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_20_at_9_00_48_PM_6d492d2840
Nuevo León

Lidera Monterrey alianza estratégica del sistema DIF

Gaby Oyervides encabezó un encuentro con presidentas del DIF de 11 municipios de Nuevo León para unificar programas y establecer una agenda social conjunta

  • 20
  • Enero
    2026

Con el objetivo de tejer una red de apoyo sólido que trascienda fronteras municipales, la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, encabezó este martes un encuentro estratégico con sus homólogas de 11 municipios de Nuevo León. 

La reunión marca el inicio de una colaboración histórica que busca unificar esfuerzos en materia de asistencia social, estableciendo una agenda de trabajo conjunta y el compromiso de realizar reuniones bimestrales para dar seguimiento a los resultados. 

Durante la sesión, Oyervides presentó el catálogo de programas que han posicionado a la capital del estado como un referente en atención ciudadana. Entre los proyectos destacados que se pusieron sobre la mesa para un posible intercambio de mejores prácticas se encuentran: 

  • Monterrey se ve mejor Enfocado en salud visual. 
  • Habla por ellos Protección a los derechos de la infancia. 
  • Monterrey sin frío: Operativos de apoyo invernal para población vulnerable. 
  • Maneja seguro y oficialmente regio: Programas de cultura ciudadana e identidad. 

El encuentro destacó por su pluralidad, reuniendo tanto a presidentas de la zona metropolitana como de regiones rurales y fronterizas del estado. En la jornada participaron representantes de: Apodaca, San Nicolás, San Pedro, Santa Catarina, García, Ciénega de Flores, Agualeguas, Anáhuac, Doctor González, Higueras y Rayones. 

Asimismo, se contó con la presencia de Ivonne Álvarez, directora del DIF Monterrey, y las directoras de los sistemas DIF de Allende, Bustamante, Escobedo, Montemorelos, Santiago y Hualahuises. 

Próximos pasos 

Cada una de las asistentes compartió los avances y retos de sus respectivos municipios, reafirmando el compromiso de profesionalizar la asistencia social en el estado. Con el acuerdo de las reuniones bimestrales, Nuevo León da un paso firme hacia una política social integrada, donde el intercambio de experiencias permitirá optimizar los recursos y maximizar el impacto en beneficio de la comunidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_5311_fa9ed1904d
Empresa de transporte se integra a Puntos Violeta en Coahuila
AP_26017841859887_5abbaa3f4d
Ataque de EUA dañó 463 casas en Venezuela, afirma Delcy Rodríguez
EH_UNA_FOTO_2026_01_12_T121611_756_9c088127b3
LEGO y Pokémon celebran 30 años con sus primeros sets oficiales
publicidad

Últimas Noticias

nl_metro_samuel_garcia_bf222bc03d
Pide Samuel García acelerar trabajos de obras insignia de NL
escena_julio_iglesias_c2fc292a54
Julio Iglesias rompe el silencio por acusaciones de abuso
finanzas_ford_bd3e62f6b4
Retira Ford 119,000 vehículos en EUA por riesgo de incendio
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Whats_App_Image_2026_01_21_at_12_55_28_AM_b1a37c4097
Cumple México: envía a 37 criminales a Estados Unidos
publicidad
×