Llega Frente Frío 18 a Nuevo León con lluvias y descenso térmico

El frente frío número 18 ingresó este jueves a Nuevo León, de acuerdo con el análisis de imágenes de satélite realizado por Protección Civil del estado. El fenómeno interactuará con una corriente de aire frío en capas altas y una franja de aire con mucha humedad, lo que generará un importante aporte de la misma hacia el norte y noreste del país, favoreciendo diversas condiciones meteorológicas en las próximas horas.

Autoridades mantienen vigilancia constante desde el Centro de Operaciones de Emergencia, a través del monitoreo de información emitida por CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las imágenes de radar, con el objetivo de identificar cualquier cambio relevante que pueda impactar en la entidad.

¿Qué efectos tendrá el frente frío 18 en Nuevo León?

Uno de los principales efectos asociados a este sistema será la probabilidad de lluvias aisladas de intensidad ligera a moderada, principalmente en la zona metropolitana de Monterrey, así como en la región citrícola, el oriente y el sur del estado. Estas precipitaciones podrían presentarse de manera intermitente a lo largo del día y en el transcurso de la noche.

En cuanto al viento, se prevén rachas moderadas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, las cuales se registrarían con mayor intensidad durante el periodo de la tarde-noche, lo que podría generar percepción térmica más baja en algunas zonas.

¿Cómo cambiará la temperatura en las próximas horas?

El ingreso del frente frío ocasionará un descenso gradual en la temperatura, principalmente durante la noche. Se estiman valores que oscilarán entre los 10 y 12 grados Celsius en gran parte del estado, mientras que en las zonas montañosas se podrían registrar temperaturas de un solo dígito.

Este cambio térmico marcará un contraste con las condiciones previas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada ante posibles actualizaciones del pronóstico.

¿En qué municipios hay mayor probabilidad de lluvia?

Las zonas con mayor probabilidad de recibir precipitaciones son: Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, San Pedro, Santa Catarina, Escobedo, Apodaca, Cadereyta, Juárez, Ciénega de Flores, Santiago, Allende, Montemorelos, Linares y Galeana.

Las autoridades estatales reiteraron que se continuará informando de cualquier cambio relevante en las condiciones del clima a través de los canales oficiales, con el objetivo de mantener a la ciudadanía alertada ante la evolución de este sistema frontal.

