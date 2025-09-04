Cerrar X
autos_nuevos_congreso_8939f5829c
Nuevo León

Llegan 45 vehículos nuevos para actividades de diputados de NL

En fila, sin placas y aún sin rotular están los vehículos Nissan Sentra 2025 que se repartirán entre los 42 diputados del Congreso local

  • 04
  • Septiembre
    2025

Los nuevos carros para los diputados ya llegaron al estacionamiento del Congreso del Estado y habrá al menos 1 por cada diputado.

En fila, sin placas y aún sin rotular están los 45 vehículos Nissan Sentra 2025 que se estarán repartiendo entre los 42 diputados.

Ante esto, el diputado coordinador de Morena, Mario Soto, indicó que aún no sabe cómo se hará la repartición y será hasta la próxima semana en la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri) que se decida cómo se van a entregar.

autos-nuevos-congreso1.jpeg

“Los carros van a ser para actividades legislativas, no para uso personal, y estaremos en coordinación con tesorería para que se les den los mantenimientos y duren más los vehículos.

“En sesión de Cocri se vería, pero cada diputado y diputada tiene un vehículo asignado, que lo utiliza el equipo legislativo para las actividades o temas que la ciudadanía requiere”, dijo Mario Soto.

Anteriormente, el diputado presidente de la Cocri, Carlos de la Fuente, indicó que en la adquisición de estos vehículos se invirtió $19.08 millones de pesos.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_e9f35f62a3
Reportan incendio en instalaciones de Zinc Nacional
blog_3428_cf54_1024x682_b3e0e41c05
Reconoce San Pedro trayectoria de policías municipales
autos_abandonados_independencia_3d6da85f4f
Reportan vehículos abandonados en la colonia Independencia
publicidad

Últimas Noticias

G0_H_Mbh_B_Xg_A_Ao7_Yk_6a75589779
Carambola deja al menos una decena de lesionados en Perú
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_e9f35f62a3
Reportan incendio en instalaciones de Zinc Nacional
EH_UNA_FOTO_ae8f9e2e13
Trump oficializa regreso del nombre Departamento de Guerra en EUA
publicidad

Más Vistas

perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
publicidad
×