Llegan 45 vehículos nuevos para actividades de diputados de NL

Los nuevos carros para los diputados ya llegaron al estacionamiento del Congreso del Estado y habrá al menos 1 por cada diputado.

En fila, sin placas y aún sin rotular están los 45 vehículos Nissan Sentra 2025 que se estarán repartiendo entre los 42 diputados.

Ante esto, el diputado coordinador de Morena, Mario Soto, indicó que aún no sabe cómo se hará la repartición y será hasta la próxima semana en la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri) que se decida cómo se van a entregar.

“Los carros van a ser para actividades legislativas, no para uso personal, y estaremos en coordinación con tesorería para que se les den los mantenimientos y duren más los vehículos.

“En sesión de Cocri se vería, pero cada diputado y diputada tiene un vehículo asignado, que lo utiliza el equipo legislativo para las actividades o temas que la ciudadanía requiere”, dijo Mario Soto.

Anteriormente, el diputado presidente de la Cocri, Carlos de la Fuente, indicó que en la adquisición de estos vehículos se invirtió $19.08 millones de pesos.

