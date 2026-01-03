Día de Reyes: origen y significado de la tradición del 6 de enero

Cada 6 de enero, millones de familias en México y en diversos países del mundo celebran el Día de Reyes Magos, una de las tradiciones más arraigadas del periodo decembrino, especialmente entre niñas y niños. Su origen se remonta a la tradición cristiana y al relato bíblico del Evangelio de San Mateo.

Según el texto, unos sabios de oriente fueron guiados por una estrella hasta Belén para rendir homenaje al niño Jesús, marcando uno de los episodios más simbólicos del cristianismo.

¿Quiénes fueron los Reyes Magos?

Con el paso del tiempo, estos sabios fueron identificados como Melchor, Gaspar y Baltasar. De acuerdo con la tradición, llevaron al niño Jesús tres regalos: oro, incienso y mirra, cada uno con un significado espiritual y simbólico.

Estos presentes representaban la realeza, la divinidad y el sacrificio, elementos clave en la interpretación cristiana del nacimiento de Jesús.

La Epifanía y el cierre del ciclo navideño

La celebración del 6 de enero corresponde a la Epifanía, palabra que significa “manifestación”. Para la fe cristiana, este día simboliza el momento en que Jesús se revela al mundo, no solo al pueblo judío, sino también a otros pueblos, representados por los Reyes Magos.

Históricamente, la fecha se estableció doce días después de la Navidad, marcando el cierre del ciclo navideño dentro del calendario litúrgico.

La llegada de la tradición a México

Con la colonización española, la celebración del Día de Reyes fue adoptada en América y adaptada a las culturas locales. En México, la festividad adquirió rasgos propios, siendo la Rosca de Reyes uno de los elementos más representativos.

Este pan circular simboliza el amor y la unidad, y en su interior se coloca una figura del Niño Jesús, que recuerda el pasaje bíblico en el que fue ocultado para protegerlo del rey Herodes.

La persona que encuentra la figura del Niño Jesús asume el compromiso de compartir tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria, prolongando así la tradición.

Actualmente, el Día de Reyes Magos conserva su significado religioso, pero también se ha convertido en una fecha de convivencia familiar, intercambio de regalos y preservación de costumbres que han pasado de generación en generación.

