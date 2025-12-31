Venta ilegal de pirotecnia en NL continúa pese a prohibición

Ni la prohibición oficial, ni el riesgo de explosiones como la tragedia en Pesquería, ni el despliegue policiaco han logrado apagar la mecha del comercio ilegal de pirotecnia en el centro de Monterrey.

En un recorrido realizado por El Horizonte en el cruce de las calles Colegio Civil y 5 y 15 de Mayo, la venta de explosivos sobrevive bajo un esquema de "falsa fachada".

Para evitar detenciones en flagrancia, los vendedores utilizan la venta de lanzadores de confeti como pantalla.

El proceso de compra se divide en dos actos para no mostrar la mercancía prohibida:

La negociación: Un sujeto aborda al cliente, toma el pedido y recibe el pago en efectivo.

La entrega: Minutos después, un segundo cómplice aparece entre la multitud para entregar una bolsa con los artefactos, desapareciendo rápidamente de la escena.

Durante un ejercicio de observación periodística de El Horizonte, se constató que la oferta es variada y económica.

Por 200 pesos, los comerciantes ofrecen paquetes de 100 unidades de los temidos "R15", cilindros de papel con tapas de yeso cuyo estruendo emula el disparo de un arma de fuego. Por la misma cifra, los clientes pueden adquirir "chifladores", vendidos en mazos de 144 piezas.

La normalización de este comercio clandestino es alarmante: se observó incluso a un padre de familia, acompañado de su hijo menor, enlistando con papel y pluma el "arsenal" que pretendía adquirir para las celebraciones de fin de año.

Un negocio de alto riesgo

Los operadores de este mercado negro son plenamente conscientes de las consecuencias legales, pero el beneficio económico parece superar el miedo a la justicia.

"Se acaban de llevar ayer a un morro, carnalito; a él sí lo agarraron con los cuetes. La mera neta son 10 bolas ($10,000 pesos) de multa para salir", confesó uno de los “vendedores”, admitiendo que las detenciones son frecuentes.

La duda razonable es cuántos puntos de venta operan sin control en el resto del área metropolitana.

En esta ocasión, la pirotecnia adquirida para este reportaje no verá la luz este fin de año; sin embargo, la facilidad para obtenerla sugiere que el estruendo de la pirotecnia ilegal seguirá siendo un desafío para la seguridad y el medio ambiente de la ciudad.

