Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_21_at_9_10_19_PM_ec59fb2b10
Nuevo León

Llevan brigadas de fumigación para controlar la rickettsia

Escobedo pidió a la población reportar presencia de garrapatas para que brigadas de fumigación actúen y así prevenir casos de rickettsia en la comunidad

  • 21
  • Agosto
    2025

Para evitar la propagación de garrapatas y con ello la enfermedad de la rickettsia transmitida por picaduras a las personas, el municipio de Escobedo exhortó a la población a reportar este problema para atenderlo con las brigadas de fumigación.

Felipe Canales, Secretario de Ayuntamiento de la Ciudad, explicó que actualmente la Secretaría de Bienestar, a través de la Dirección de Salud Municipal, tiene un plan integral de atención, además de las fumigaciones, dando atención a reportes ciudadanos, brigadas de información y campañas de concientización ciudadana.

Agregó que las acciones se complementan con la participación de la Dirección de Protección y Bienestar Animal, que realiza campañas de desparasitación y atención directa a mascotas. 

Con estas medidas se busca evitar que perros y gatos sean portadores de garrapatas y actúen como vectores de la enfermedad.

La estrategia también se enfoca en informar a la población sobre los síntomas de la rickettsia, tales como fiebre, dolor de cabeza, erupciones en la piel y malestar general. 

Esta campaña tiene el objetivo de informar que, ante la aparición de cualquiera de estos signos, las personas acudan de inmediato a atención médica para evitar complicaciones.

El gobierno municipal invitó a las familias a mantener sus patios y jardines limpios, así como a vigilar la higiene y salud de sus mascotas, acciones clave para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad.

Las campañas se mantienen activas y cualquier reporte o solicitud de fumigación puede realizarse a través de la línea directa 81-3451-3514, así como en el Centro Integral de Atención Ciudadana de Escobedo (CIACE) en el 81-8384-5901, donde se brinda orientación y atención a la población.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

a95f55b6_c54c_4b6b_8a71_752d1b2357d5_ffa3be2592
Plantean ley para prevenir el acoso y violencia escolar
Muertes_por_legionelosis_en_Nueva_York_suben_a_6_111_infecciones_1020092173
Muertes por legionelosis en Nueva York suben a 6; 111 infecciones
0a422436_03ec_41e3_8c21_dbd4a1a5f9e4_cf8a75c0e9
Víctimas de violencia reciben 17 mdp en reparación del daño
publicidad

Últimas Noticias

nl_dr_hospital_cdbfe9f979
Doctors Hospital afirma tomar medidas en caso de precios inflados
nacional_el_chispa_d0aaa32791
Detienen a 'El Chispa' por tiroteo en bar de Querétaro en 2024
a98e53a9_6f4a_456a_961a_f93b025ce731_1d67d7b20e
Se esperan fuertes lluvias y chubascos en Coahuila
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
publicidad
×