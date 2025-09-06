Cerrar X
Nuevo León

Lluvias en Nuevo León generan fuertes encharcamientos

Protección Civil implementó el Operativo Carrusel en diversas zonas para monitorear condiciones de tránsito y garantizar la seguridad vial

  • 06
  • Septiembre
    2025

Durante la tarde de este sábado, Protección Civil de Nuevo León informó sobre la presencia de lluvias de diversa intensidad en múltiples municipios del estado, acompañadas en algunos casos por actividad eléctrica.

Las precipitaciones variaron entre ligeras y puntualmente fuertes, afectando a los municipios de:

WhatsApp Image 2025-09-06 at 9.11.48 PM (3).jpeg

•    Monterrey
•    Santiago
•    Juárez
•    Cadereyta
•    General Terán
•    Allende
•    Montemorelos
•    Linares
•    Hualahuises
•    Anáhuac
•    Lampazos
•    Mina
•    Galeana
•    Iturbide
•    General Bravo
Entre los municipios con mayor captación de lluvia se encuentran:
•    Santa Catarina
•    San Pedro
•    Montemorelos
•    Santiago 
•    Hualahuises

WhatsApp Image 2025-09-06 at 9.11.48 PM.jpeg

Como parte de las acciones preventivas, Protección Civil implementó el Operativo Carrusel en diversas zonas para monitorear condiciones de tránsito y garantizar la seguridad vial. Además, se realizó un monitoreo constante del Río Santa Catarina, el cual se reportó con un 20% de su capacidad.

A pesar de las lluvias, no se registraron incidentes de gravedad. Solo se reportaron encharcamientos en distintos puntos, sin consecuencias mayores.

El titular de la dependencia, Erik Cavazos, exhorto a la ciudadanía a seguir las recomendaciones ante posibles crecidas del agua:

WhatsApp Image 2025-09-06 at 9.11.48 PM (2).jpeg

No cruzar ríos, arroyos o vados.

Reportar cualquier caso de riesgo.

En caso de realizar actividades al aire libre deberán: verificar las condiciones meteorológicas a través de las cuentas oficiales de Protección Civil.


