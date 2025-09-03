Lluvias torrenciales en NL se quedan cortas con las de 2024

Nuevo León ha registrado un escenario “engañoso” en materia de lluvias, ya que en las últimas semanas se han presentado algunas precipitaciones considerables, pero la realidad es que en lo que va del año ha llovido menos que el año pasado y también por debajo del promedio histórico.

Y por si fuera poco, se espera que en este septiembre, que es el mes más lluvioso del año, las precipitaciones estén por debajo del año pasado y también del promedio histórico.

Sin embargo, esta tendencia podría cambiar si en estos días llega al estado la influencia de un huracán o tormenta tropical como la de “Alberto”, que en 2024 sacó a Nuevo León de la sequía.

Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), actualizados antier, indican que de enero a agosto de este año cayeron en el estado 273.7 milímetros (mm) de agua, lo que representa 41% menos que los 464.3 mm del año pasado.

Esa cantidad es, además, 28% menor que el promedio histórico para los primeros ocho meses del año, que es de 383.3 mm de lluvia.

Para septiembre, la Conagua estima que caigan 103.1 mm de lluvia, es decir, 14% menos que los 120 mm del año pasado y 34% menos que los 158.6 mm del promedio histórico para este mes.

En este contexto, las presas de Nuevo León siguen en niveles altos, pues en promedio están al 76%, aunque a principios de año se encontraban al 100% gracias, precisamente, a la tormenta tropical “Alberto”.

Y es que el año pasado el estado enfrentaba los efectos de una sequía prolongada, pero ese único meteoro registrado a mediados de junio cambió totalmente el panorama.

Sin embargo, expertos llaman a no confiarse, pues ese tipo de fenómenos son “una moneda al aire”, por lo que hay que tomar previsiones a fin de no llegar a extremos como en 2021, cuando hubo cortes generalizados de agua en toda la urbe regia.

Condición actual de las presas

En Nuevo León, las presas se vieron alimentadas por el paso de la tormenta tropical “Alberto” el pasado 20 de junio de 2024.

Cerro Prieto, ubicada en Linares, registró luego del fenómeno meteorológico un total de 329 millones de metros cúbicos (Mm³), quedando al 110% de su capacidad; un año después, este 20 de agosto conserva el 91.8% de llenado o 275.5 Mm³.

En el caso de La Boca, en Santiago, el año pasado tuvo 36.7 Mm³ y este 2025 mantiene el 89.5% de llenado con 31.3 Mm³.

El Cuchillo registró 1,003.160 Mm³ hace un año y actualmente cuenta con 815.365 Mm³, que equivalen al 71% de su capacidad.

El Nivel de Aguas Máximo Ordinario (NAMO) de las tres presas de la entidad —es decir, el agua que les cabe en condiciones normales— es, en conjunto, de 1,458.143 Mm³; para finales de agosto de 2025 tienen 1,122.2 Mm³, lo que equivale al 76%.

