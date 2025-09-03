Cerrar X
nl_presa_el_cuchillo_00981b8ae7
Nuevo León

Lluvias torrenciales en NL se quedan cortas con las de 2024

De enero a agosto del presente año, en el estado cayeron 273.7 milímetros de agua, que son 41% menos que los 464.3 del año pasado

  • 03
  • Septiembre
    2025

Nuevo León ha registrado un escenario “engañoso” en materia de lluvias, ya que en las últimas semanas se han presentado algunas precipitaciones considerables, pero la realidad es que en lo que va del año ha llovido menos que el año pasado y también por debajo del promedio histórico.

Y por si fuera poco, se espera que en este septiembre, que es el mes más lluvioso del año, las precipitaciones estén por debajo del año pasado y también del promedio histórico.

Sin embargo, esta tendencia podría cambiar si en estos días llega al estado la influencia de un huracán o tormenta tropical como la de “Alberto”, que en 2024 sacó a Nuevo León de la sequía.

Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), actualizados antier, indican que de enero a agosto de este año cayeron en el estado 273.7 milímetros (mm) de agua, lo que representa 41% menos que los 464.3 mm del año pasado.

Esa cantidad es, además, 28% menor que el promedio histórico para los primeros ocho meses del año, que es de 383.3 mm de lluvia.

Para septiembre, la Conagua estima que caigan 103.1 mm de lluvia, es decir, 14% menos que los 120 mm del año pasado y 34% menos que los 158.6 mm del promedio histórico para este mes.

En este contexto, las presas de Nuevo León siguen en niveles altos, pues en promedio están al 76%, aunque a principios de año se encontraban al 100% gracias, precisamente, a la tormenta tropical “Alberto”.

Y es que el año pasado el estado enfrentaba los efectos de una sequía prolongada, pero ese único meteoro registrado a mediados de junio cambió totalmente el panorama.

Sin embargo, expertos llaman a no confiarse, pues ese tipo de fenómenos son “una moneda al aire”, por lo que hay que tomar previsiones a fin de no llegar a extremos como en 2021, cuando hubo cortes generalizados de agua en toda la urbe regia.

Condición actual de las presas

En Nuevo León, las presas se vieron alimentadas por el paso de la tormenta tropical “Alberto” el pasado 20 de junio de 2024.

Cerro Prieto, ubicada en Linares, registró luego del fenómeno meteorológico un total de 329 millones de metros cúbicos (Mm³), quedando al 110% de su capacidad; un año después, este 20 de agosto conserva el 91.8% de llenado o 275.5 Mm³.

En el caso de La Boca, en Santiago, el año pasado tuvo 36.7 Mm³ y este 2025 mantiene el 89.5% de llenado con 31.3 Mm³.

El Cuchillo registró 1,003.160 Mm³ hace un año y actualmente cuenta con 815.365 Mm³, que equivalen al 71% de su capacidad.

El Nivel de Aguas Máximo Ordinario (NAMO) de las tres presas de la entidad —es decir, el agua que les cabe en condiciones normales— es, en conjunto, de 1,458.143 Mm³; para finales de agosto de 2025 tienen 1,122.2 Mm³, lo que equivale al 76%.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_03_T151056_571_9735fa1227
Llegará a NL quinto corazón del año para trasplante
assets_ejecentral_com_d33d4e739f
Sheinbaum fija fecha para inaugurar tren que pasará por NL
EH_UNA_FOTO_2025_09_03_T135304_875_87c4cf7629
Sheinbaum presentará en Monterrey avances del Tren México-NL
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos los fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
113482c9_0009_408f_bd47_47cdf9452b8f_37b7229837
Baja en producción automotriz no afecta a egresados de UPRA
d0899f43_9920_4dc5_b737_00838cf9a813_a4a43f3c6d
Inauguran laboratorio de Inteligencia Artificial en Nuevo Laredo
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×