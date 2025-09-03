Cerrar X
Nuevo León

Localizan a estudiante de Prepa 23 en colonia Zimix

Sara Eugenia Flores, de 16 años, fue hallada por la Policía tras un operativo de rastreo; familiares y amigos participaron en su búsqueda

  • 03
  • Septiembre
    2025

La búsqueda de Sara Eugenia Flores Oñate, de 16 años, estudiante de la Preparatoria 23 reportada como desaparecida la mañana de este martes, concluyó luego de que fuera localizada en la colonia Zimix, en Santa Catarina.

De acuerdo con la información recabada, la joven fue encontrada por elementos de la Policía de Santa Catarina alrededor de las 23:00 horas, tras un operativo de rastreo derivado del reporte interpuesto por sus familiares.

Sara Eugenia había sido vista por última vez alrededor de las 10:00 horas al salir del plantel educativo, lo que generó una intensa movilización de familiares y allegados que se sumaron a la búsqueda y difundieron sus datos de identificación en redes sociales.


