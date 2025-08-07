Localizan cuerpo en el lecho del río Santa Catarina, en Juárez

Fue localizado un cuerpo en el lecho del río Santa Catarina, a la altura de la colonia Hacienda San Antonio, en el municipio de Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron unos niños que se encontraban jugando en la zona quienes realizaron el hallazgo y de inmediato dieron aviso a los adultos, quienes alertaron a las autoridades.

Elementos de la policía de Juárez y agentes ministeriales acudieron al lugar para acordonar el área y comenzar con las labores periciales correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce si se trata de un hombre o una mujer, así como la causa de su fallecimiento.

El cuerpo ya presentaba un avanzado estado de descomposición.

Las autoridades realizaron la investigación correspondiente para esclarecer los hechos y determinar si se trató de una muerte accidental, natural o si existen indicios de violencia.

Comentarios