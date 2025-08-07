Cerrar X
EH_UNA_FOTO_996eb03460
Nuevo León

Localizan cuerpo en el lecho del río Santa Catarina, en Juárez

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue localizado en el río Santa Catarina, a la altura de la colonia Hacienda San Antonio

  • 07
  • Agosto
    2025

Fue localizado un cuerpo en el lecho del río Santa Catarina, a la altura de la colonia Hacienda San Antonio, en el municipio de Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron unos niños que se encontraban jugando en la zona quienes realizaron el hallazgo y de inmediato dieron aviso a los adultos, quienes alertaron a las autoridades.

Elementos de la policía de Juárez y agentes ministeriales acudieron al lugar para acordonar el área y comenzar con las labores periciales correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce si se trata de un hombre o una mujer, así como la causa de su fallecimiento. 

El cuerpo ya presentaba un avanzado estado de descomposición. 

Las autoridades realizaron la investigación correspondiente para esclarecer los hechos y determinar si se trató de una muerte accidental, natural o si existen indicios de violencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Invitan_a_poner_nombres_a_botargas_de_la_Guardia_de_Genero_e589dac829
Invitan a poner nombres a botargas de la Guardia de Género
AP_25219713742499_03996681ed
Elevan nivel del río en Ohio para viaje de cumpleaños de JD Vance
reynosa_utiles_campana_3203727571
Lanzan campaña para apoyar con útiles a niños de área ejidal
publicidad

Últimas Noticias

Inauguran_ampliacion_de_Puente_Colombia_cruces_aumentan_11_veces_2813bb1ce1
Inauguran ampliación de Puente Colombia; cruces aumentan 11 veces
trump_putin_5397d4a2df
Revela Donald Trump fecha para su reunión con Putin
Whats_App_Image_2025_08_08_at_3_33_47_PM_05c61325d0
Construirán viaducto para traslado de mercancía entre NL y Texas
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
publicidad
×