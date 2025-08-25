Luchará afectada por Doctors Hospital contra malas prácticas

Luego de vivir un “martirio” en el Doctors Hospital Auna por presuntas malas prácticas, inflación de costos y hasta la posible falsificación de firmas, la joven regiomontana Alena Kharissova ha decidido que el tema no va a parar con las disculpas del hospital, sino que iniciará una “lucha” para evitar que más personas pasen por una situación similar.

El siguiente paso será interponer una denuncia penal contra esa empresa por las firmas que no reconoció en documentos del departamento de enfermería y que, en un principio, el personal se negó a entregar.

El pasado 20 de agosto, El Horizonte reportó que Alena había denunciado ser víctima de diversos abusos en el Doctors Hospital Auna: desde tener que pasar —y pagar— una noche de hospital adicional por supuesta burocracia, pese a haber sido dada de alta, hasta cobros por servicios que no utilizó y la aplicación de precios inflados. Un ejemplo fue una caja de 24 pastillas de Pepto Bismol por la que le cobraban $6,600 pesos, cuando en las tiendas cuesta $95 pesos.

En entrevista, Alena comentó que su intención es evitar que otro paciente o familiar pase por la misma situación; por ello, busca que a través de estas acciones legales se pueda iniciar un cambio en todo el sistema médico privado de Nuevo León y de México, para que no vuelvan a ocurrir inflaciones de precios o malas prácticas.

“Yo solo quiero ver que hay un cambio, un cambio para bien; para mí eso es lo primordial, porque el día de mañana, si alguien de mi familia o cualquier persona entra, quiero saber que estamos en México, en Monterrey, en un lugar donde es seguro usar los hospitales privados”.

“Yo creo que tendrían muchos más clientes, muchas más personas que estén ahí para atenderse, pero lo están haciendo difícil y lo están haciendo de una manera ineficaz”, agregó la joven regia de 31 años.

“Lo más importante es que se reformen y haya un cambio palpable administrativamente, para que no se les haga fácil abusar de los próximos pacientes que usen sus servicios”, añadió.

Además, señaló que estas acciones repercuten directamente en el uso de hospitales privados, disminuyendo el número de clientes, ya que por estas irregularidades muchas personas prefieren acudir a otros sitios en lugar de a los hospitales privados.

Busca protección

La representante legal de la joven, Claudia Tueme, comentó en entrevista con El Horizonte que la intención principal de esta denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León es proteger la integridad de su clienta.

También catalogó el actuar del personal del nosocomio como un delito evidente, al contar con la documentación de Kharissova que facilitó la falsificación de la firma, por lo que procederán solicitando un peritaje de grafoscopía en los documentos señalados.

“Proteger a Alena de cualquier posible demanda con su firma falsificada, que se realice un peritaje de grafoscopía a los documentos por parte de peritos de la Fiscalía”.

“La falsificación de firmas es delito; el hospital es responsable de la protección de los datos personales de Alena. Tuvieron su firma original y copia de su INE, por ello pudieron falsificarla”, señaló la litigante.

Asimismo, externó su preocupación por estas prácticas que permiten actuar de manera ilícita fuera de la documentación del hospital, y puso como ejemplo la posible integración de un pagaré con una firma falsificada que podría repercutir en el ámbito legal para su clienta.

O casos donde el paciente pierda la vida y puedan hacer mal uso de las firmas sin que un familiar reconozca que estas no fueron autografiadas por el mismo paciente.

“¿Cómo sabemos si alguna de las empleadas no falsificó la firma en algún pagaré y le inventan una demanda con una firma falsa? ¿Por qué se enojaron las enfermeras y negaron la entrega de copia del expediente con las firmas falsas?”

“Si esta es práctica común de esa mafia, imagínate que lo hacen con un paciente que fallece… Y después de muerto lo demandan… ¿Cómo se da cuenta la familia de que la firma es falsa y protegen el patrimonio?”, indicó Tueme.

Agregó que, por la falsificación de documentos, el personal médico del Doctors Hospital puede perder la licencia e inhabilitarse para ejercer hasta por el mismo tiempo que sean condenados, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Nuevo León.

Y es que El Horizonte dio a conocer el pasado 21 de agosto que Alena Kharissova ingresó al Doctors Hospital el miércoles 13 de agosto por un malestar estomacal que derivó en una hemorragia interna.

Tras aplicarle medicamento, la dieron de alta, pero salió 36 horas después, hasta el domingo a las 18:00 horas, porque supuestamente no había personal que procesara la salida por ser fin de semana.

Kharissova compartió con El Horizonte las malas prácticas de las cuales fue víctima durante su estadía en el nosocomio, que demuestran la falta de ética.

Fue hasta el viernes que tuvo que firmar algunos papeles, los cuales compartió con este medio, cuando se percató de dos firmas que no reconoció y que mostraban una práctica previa para que quedaran bien hechas.

“Hay muchas evidencias y muchas irregularidades que se presentan, sobre todo la falsificación de firmas, que no me parece algo ético”.

“La parte de falsificación de firmas, pues nos dimos cuenta el viernes: antes del alta todavía me trajeron a firmar algo y ahí fue donde me doy cuenta, en el documento, de que hay dos firmas mías que no reconozco y lo peor es que estaban practicadas”.

“Pidieron a la coordinación de enfermería que explicara por qué están firmando si realmente yo no estaba inconsciente como para no poder firmar y que, además, me pueden despertar a cualquier hora para que yo pudiera firmar en caso de que fuera algo realmente necesario. No nos supieron explicar”, añadió la joven regiomontana.

Luego de intentar interponer la denuncia penal ante la FGJNL este fin de semana, tanto la afectada como su representante legal batallaron para hacerlo a través del portal de la fiscalía, por lo que será este lunes 25 de agosto cuando acudan a las instalaciones para proceder de manera presencial.

“Hasta ayer (sábado), a las 10:30 pm, ni con cuatro dispositivos, incluso ni en las instalaciones del CODE (Centro de Orientación y Denuncia) de Gonzalitos, pudimos presentar la denuncia. Dijeron que hoy (domingo) a las 7 am se podría, y tampoco se logra enlazar: llegas hasta el 3 y el sistema te bloquea”, dijo la abogada, quien este lunes estará con Alena en la presentación de la denuncia en la fiscalía.

Doctors Hospital no las ha contactado

Tras conocerse en El Horizonte que Alena Kharissova presentará una denuncia penal contra Doctors Hospital por el delito de falsificación de firma, la abogada Claudia Tueme indicó que no se han puesto en contacto con su clienta.

“Todavía no, pero lo van a hacer, estoy segura”, informó Tueme.

Este viernes, El Horizonte recibió un comunicado de Doctors Hospital en donde se informó que están investigando cómo sucedieron los hechos para “entender lo que ocurrió” y aplicar las medidas correctivas que requiera su sistema, a fin de que más pacientes no sufran este tipo de abusos.

Sobrecostos elevan precio de los seguros

Por su parte, el senador de Morena, Waldo Fernández, detalló a este medio que es un problema recurrente cuando se cuenta con un seguro de gastos médicos mayores, siendo uno de los factores principales para que un hospital privado eleve los precios hasta diez veces más.

Además, retienen a los pacientes sin importar que su padecimiento sea de grado ambulatorio, internándolos más tiempo del requerido con el objetivo de cobrar a las aseguradoras el tiempo extra.

El funcionario agregó que desde el Senado de la República se busca resolver esta problemática, ya que los sobrecostos están provocando una inflación en el precio de los seguros de gastos médicos mayores, con diferencias de hasta un 40 por ciento respecto a quienes no cuentan con este servicio.

Un ejemplo claro, dijo Fernández, es que se realizó un parlamento abierto tanto con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) como con los hospitales que se están analizando, y no acudieron representantes de los nosocomios.

Luchan por cambio en sistemas de hospitales

Los siguientes pasos de Alena

Denuncia penal en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Tras ser aceptada la denuncia, se anexará como prueba ante la Comisión de Arbitraje Médico. Presentación de pruebas en las oficinas de la Comisión de Arbitraje Médico, ubicadas en Morones Prieto. Queja ante la Profeco contra el hospital por inflar cobros.

