Macrobrigada contra sarampión reúne a familias en NL

Desde muy temprano este sábado, múltiples de familias acudieron a la Explanada de los Héroes a la Macrobrigada de vacunación contra el sarampión organizada por la Secretaría de Salud de Nuevo León.

Padres y madres de familia hicieron fila desde antes de las 8:30 de la mañana para asegurar la aplicación de la vacuna a sus hijas e hijos, así como para completar esquemas pendientes.

Durante la jornada se aplicaron principalmente las vacunas SRP y SR, dirigidas a la protección contra el sarampión.

La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, agradeció la respuesta de la ciudadanía, en especial de padres y madres de familia, y estimó que durante los dos días de la Macrobrigada se aplicarán alrededor de 20 mil dosis.

“Estamos considerando aplicar 20 mil dosis estos dos días, ojalá pudieran ser más. Contamos con la capacidad de seguir resurtiendo e invitar a la gente a esta corresponsabilidad que tenemos todos”, señaló.

Subrayó que actualmente se enfrenta una situación de riesgo ante la presencia de un virus altamente contagioso, pero destacó que la vacuna es segura, gratuita y ofrece una protección cercana al 99 o 100%.

En el módulo instalado en la Explanada se observó la asistencia de bebés, niñas y niños, adolescentes e incluso adultos que acudieron para recibir una dosis adicional ante dudas sobre su esquema de vacunación.

Autoridades estatales reiteraron el llamado a la población a no bajar la guardia y aprovechar este tipo de jornadas masivas, especialmente ante los casos confirmados en lo que va del año.

¿Quiénes deben vacunarse?

La titular de Salud explicó que la vacuna está dirigida principalmente a:

Bebés de 6 a 11 meses, quienes deben recibir la llamada “dosis cero”.

Menores de 12 meses, edad en la que inicia formalmente el esquema.

Refuerzo a los 18 meses.

Niñas y niños de 1 a 9 años, quienes deben contar con dos dosis.

Personas de 10 a 49 años que no estén vacunadas o tengan dudas sobre su esquema, quienes deben aplicarse una dosis adicional.

Las personas mayores de 49 años no requieren vacunarse, ya que en su mayoría padecieron la enfermedad o fueron inmunizadas previamente.

Síntomas y prevención

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite cuando una persona infectada tose o estornuda.

Entre los síntomas se encuentran fiebre, escurrimiento nasal, conjuntivitis, inflamación de ganglios y erupciones en la piel que comienzan en tono rosado y posteriormente se tornan rojas.

Las autoridades recomiendan que, ante la presencia de síntomas, se utilice cubrebocas y se acuda de inmediato a la unidad de salud más cercana.

La jornada de vacunación continuará este domingo 15 de febrero en horario de 08:30 a 15:00 horas, con el objetivo de reforzar la cobertura y cortar la cadena de contagio en la entidad.

Con información de Ángeles Núñez.

Comentarios