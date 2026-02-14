Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
f850x638_689970_767459_5050_e0786e6a07
Nuevo León

Activa Monterrey 'Bandera Roja' por alto riesgo de incendios

Protección Civil Monterrey activó alerta de Bandera Roja por vientos de hasta 60 km/h y baja humedad, condiciones que elevan el riesgo de incendios

  • 14
  • Febrero
    2026

Las autoridades de Protección Civil Monterrey emitieron una advertencia de Bandera Roja para el municipio de Monterrey, alertando sobre condiciones meteorológicas críticas que elevan significativamente el riesgo de incendios forestales y urbanos durante este sábado.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el periodo de máxima alerta iniciará a las 13:00 horas y se extenderá, por lo menos, hasta las 18:00 horas de hoy. 

Durante este lapso, la combinación de baja humedad y ráfagas de viento creará un entorno propicio para la propagación rápida de fuego.

El principal factor de preocupación son las rachas de viento, que se estiman entre los 40 y 60 km/h.

Estas condiciones pueden iniciar incendios por fricción de cables eléctricos o colillas mal apagadas.

e345dba7-b160-4b24-a38f-ace3cdb1526c.jpeg

Ante estas condiciones, las autoridades exhortan a la población a evitar cualquier tipo de fogata, quema de basura o el uso de herramientas que generen chispas en zonas de pastizales.

Protección Civil indicó a la ciudadanía la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales y reportar cualquier avistamiento de humo o columna de fuego de manera inmediata al número de emergencias 9-1-1


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

simulacro_sismo_cdmx_edomex_feb26_2402522874
Convocan a simulacro de sismo en CDMX y Edomex ¿cuando será?
EH_FOTO_VERTICAL_3_d0526599de
Alertan por fuertes vientos en NL por ingreso del Frente Frío 34
IMG_8216_bde371a4d2
Alertan por cocodrilos en presa Palo Blanco en Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

gran_bretana_oro_olimpico_3664a767c4
Gran Bretaña gana oro en snowboard cross de Milano-Cortina 2026
avalancha_italia_59eb68373e
Avalancha deja dos muertos y un herido grave al norte de Italia
fiscalia_estado_tamaulipas_e6f341f74f
Acumulan 36 años de prisión por posesión de armas en Tamaulipas
publicidad

Más Vistas

zuazua_nl_5c34013be4
Autorizó padre de alcaldesa 'ecocidio' en humedal de Zuazua
escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
publicidad
×