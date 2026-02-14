Activa Monterrey 'Bandera Roja' por alto riesgo de incendios

Las autoridades de Protección Civil Monterrey emitieron una advertencia de Bandera Roja para el municipio de Monterrey, alertando sobre condiciones meteorológicas críticas que elevan significativamente el riesgo de incendios forestales y urbanos durante este sábado.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el periodo de máxima alerta iniciará a las 13:00 horas y se extenderá, por lo menos, hasta las 18:00 horas de hoy.

Durante este lapso, la combinación de baja humedad y ráfagas de viento creará un entorno propicio para la propagación rápida de fuego.

El principal factor de preocupación son las rachas de viento, que se estiman entre los 40 y 60 km/h.

Estas condiciones pueden iniciar incendios por fricción de cables eléctricos o colillas mal apagadas.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortan a la población a evitar cualquier tipo de fogata, quema de basura o el uso de herramientas que generen chispas en zonas de pastizales.

Protección Civil indicó a la ciudadanía la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales y reportar cualquier avistamiento de humo o columna de fuego de manera inmediata al número de emergencias 9-1-1

