Nuevo León

Martha Herrera condena acto violento durante encuentro vecinal

La secretaria de Igualdad condenó la amenaza de un hombre a asistentes y funcionarios durante durante un encuentro vecinal en la colonia Valle de Santa Lucía

La secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, condenó los hechos de violencia registrados la mañana de este martes durante un encuentro vecinal en la colonia Valle de Santa Lucía, donde un hombre ajeno a la reunión sacó un cuchillo y amenazó a los asistentes y a funcionarios estatales.

De acuerdo con la funcionaria, el evento formaba parte de los recorridos que realiza de manera regular los martes y jueves para atender directamente a la ciudadanía, junto con distintas dependencias, con el objetivo de escuchar quejas y dar soluciones puntuales, particularmente en temas de servicios básicos como agua y drenaje.

Herrera explicó que la reunión se llevaba a cabo en la vía pública para escuchar a vecinos que previamente habían manifestado inconformidades por problemas de drenaje.

Incluso, detalló que se había acordado acudir con personal de Agua y Drenaje, encabezado por el arquitecto Juan Ignacio Barragán, para dar respuesta directa a las inquietudes y establecer compromisos de solución.

Sin embargo, durante el encuentro, una persona externa comenzó a lanzar insultos y posteriormente sacó un arma blanca, lo que generó un momento de tensión entre los presentes.

“Se tornó violento el asunto cuando empezó a insultarnos y luego sacó un cuchillo para amenazarnos”, relató Herrera, quien destacó que gracias a la reacción inmediata del equipo, el apoyo de los vecinos y la pronta llegada de Fuerza Civil, la situación fue contenida sin que se registraran personas lesionadas.

La secretaria subrayó que su equipo cuenta con protocolos para atender este tipo de situaciones y reiteró un mensaje firme contra la violencia.

“No vamos a tolerar ningún tipo de violencia ni agresiones a ningún servidor público, pero sobre todo aquellas que ponen en riesgo a los ciudadanos, que acuden con libertad a expresar sus necesidades”, señaló.

Asimismo, advirtió que este tipo de actos pueden generar miedo entre los vecinos y afectar la participación ciudadana en reuniones comunitarias, por lo que dejó en claro que no permitirá que grupos o personas intenten reventar encuentros vecinales.

Pese al incidente, Martha Herrera afirmó que los recorridos y encuentros ciudadanos continuarán, reiterando que el objetivo del gobierno es escuchar, comprometerse y resolver, siempre mediante el diálogo y la paz.

Finalmente, confirmó que personal de Agua y Drenaje permaneció en la zona para atender los reportes pendientes y que existen compromisos tanto de corto como de mediano plazo para solucionar los problemas detectados en la colonia.


