Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
2edbee3b_2a51_4551_ac0b_645b95ddc9e1_1290eac5f3
Nuevo León

Más de dos mil parejas se casan en boda colectiva en Nuevo León

En San Valentín, 2,500 parejas formalizaron su unión gratis en Nuevo León; suman casi 4 mil matrimonios en la actual administración

  • 14
  • Febrero
    2026

En un ambiente festivo por el Día de San Valentín, el Gobierno estatal realizó el Matrimonio Colectivo 2026 en el Gimnasio Nuevo León Unido, donde alrededor de 2,500 parejas formalizaron su unión de manera gratuita, como parte del programa impulsado por el Gobierno de Nuevo León a través de la Secretaría General de Gobierno y la Dirección del Registro Civil.

El programa está dirigido tanto a parejas jóvenes como a aquellas que han vivido en unión libre durante años y desean regularizar su situación jurídica, brindando certeza legal y fortaleciendo el núcleo familiar.

75337fd8-22c4-48e2-a920-51376311611d.jpeg

Con esta edición, suman ya cerca de cuatro mil matrimonios celebrados bajo esta modalidad durante la actual administración.

Durante el evento, el gobernador Samuel García compartió un mensaje cercano a los contrayentes, en el que reflexionó sobre el significado del matrimonio y la felicidad.

41a18a29-79e9-4508-8511-c109ca5ce742.jpeg

“No es comprensible venir al mundo a estar solos”, expresó, al destacar la importancia de compartir la vida en pareja y en familia.

También aseguró que Nuevo León vive un buen momento y reiteró el respaldo de su gobierno a las nuevas familias: “Como su amigo Samuel, les deseo un matrimonio pleno, un matrimonio lleno de bendiciones”.

La ceremonia se desarrolló en un ambiente de celebración, con familiares y amigos acompañando a las parejas que dieron el “sí”, reafirmando el compromiso del estado de facilitar el acceso a los derechos civiles y apoyar a las familias nuevoleonesas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

matrimonio_colectvo_nuevo_leon_requisitos_3_032dc9a92a
Baja interés por el matrimonio en México y aumenta la unión libre
sondeo_en_Reynosa_2026_00a964d402
Reynosa impulsa transición de negocios a la formalidad
inegi_transporte_urbano_monterrey_6a736f3375
Obtiene Estado 7.4 de calificación en transporte público
publicidad

Últimas Noticias

gran_bretana_oro_olimpico_3664a767c4
Gran Bretaña gana oro en snowboard cross de Milano-Cortina 2026
avalancha_italia_59eb68373e
Avalancha deja dos muertos y un herido grave al norte de Italia
fiscalia_estado_tamaulipas_e6f341f74f
Acumulan 36 años de prisión por posesión de armas en Tamaulipas
publicidad

Más Vistas

zuazua_nl_5c34013be4
Autorizó padre de alcaldesa 'ecocidio' en humedal de Zuazua
escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
publicidad
×