Mejorando transporte escolar, se irían 70,000 carros del tráfico

Una de las acciones clave para descongestionar las calles de la urbe regia y hacerla “habitable” como hace 20 años es el fortalecimiento del uso del transporte escolar, según expertos y autoridades.

Se estima que, con esta medida y su impulso para que más personas lo utilicen, dejarían de circular “de un jalón” hasta 70,000 vehículos en la hora pico matutina. Esto representa el 10% de los 700,000 automóviles que transitan aproximadamente a esa hora durante los días de clases.

Expertos sostienen que, además de mejorar la movilidad, esta medida contribuiría a tener una mejor calidad del aire al reducir emisiones de fuentes móviles.

El secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, declaró a El Horizonte que evitar la circulación de esta cantidad de autos sería un “aliviane” para la movilidad metropolitana, sumado a otras medidas como los horarios escalonados que se plantean para el sector productivo.

“Eso es lo que queremos. Sí creemos que sí pueden salir (hasta 70,000 vehículos), o sea, disminuir el tráfico en la hora pico, que es un aliviane, sí, mucho”, indicó.

La cantidad de autos que dejarían de transitar al implementarse totalmente el transporte escolar es poco más del doble de los que ya lo hacen por las mañanas. Actualmente hay en servicio mil unidades de transporte escolar que atienden a 60,000 menores, lo cual, según estimaciones, equivaldría al mismo número de vehículos retirados de la vialidad.

La propuesta del transporte escolar obligatorio tomó fuerza con la reactivación de la Mesa de Coordinación Metropolitana. Desde la primera sesión, el pasado 24 de junio, se planteó esta iniciativa como una solución al tráfico de la ciudad.

Aunque en un inicio esta alternativa tuvo un enfoque impositivo, Villarreal ratificó que se trata de una invitación a las asociaciones de padres de familia para sumarse a las mesas de trabajo y analizar la viabilidad de esta medida.

Asimismo, agregó que no se deja fuera al sector industrial para ampliar el impacto de la estrategia y disminuir aún más la carga vehicular en las horas pico.

Actualmente, el Congreso local analiza una propuesta del Estado para incluir el transporte escolar obligatorio en las leyes de Educación y Movilidad.

Sin embargo, Villarreal indicó que se busca aplicarlo en consenso con los colegios y de manera gradual. El funcionario evitó establecer fechas para su implementación.

“No vamos a plantear el transporte obligatorio, no. Lo que vamos a plantear es que cada escuela tenga un plan de transporte que pueda ofrecer a los padres de familia. Eso es lo que queremos".

“Estamos platicando con las escuelas, con los padres de familia, con la parte industrial y con todos para poder hacer crecer esta iniciativa".

“No será obligatorio. Vamos empezando, vamos a ir viendo y dando las opciones. Es algo que no es de la noche a la mañana, sino que hay que ir avanzando.”

Ayer, El Horizonte dio a conocer que, al menos en las zonas aledañas a los colegios, la vialidad luce más descongestionada e incluso se pueden hacer recorridos en cuestión de minutos, cuando en días normales se tarda hasta una hora.

Por ejemplo, del Pabellón M, en Juárez y Constitución (Monterrey), hacia Gómez Morín y Vasconcelos (San Pedro), el recorrido fue de nueve minutos tomando Constitución al poniente, el túnel de la Loma Larga y luego Vasconcelos.

Otro ejemplo es el trayecto del Colegio Irlandés hasta el Instituto Mater, por las avenidas Batallón de San Patricio, Real San Agustín y Alfonso Reyes hasta Gómez Morín, con una duración de 9.43 minutos.

“Sí se nota mucho que baja el tráfico, de hecho, cuando lo planteamos en las escuelas, la gente dice: ‘sí, sí se nota mucho’”, comentó Villarreal Rodríguez.

Subiría a 15%

El Horizonte ya había abordado el tema del transporte escolar desde el 26 de agosto de 2024, cuando inició el ciclo escolar que concluyó en junio pasado.

En esa ocasión se informó que solo el 5% del millón 070,000 alumnos usaba transporte escolar.

Con la implementación de la nueva medida, se alcanzaría un 10%, elevando el total al 15%. Sin embargo, los expertos señalaron que lo ideal sería llegar al 30%.

“En otras ciudades, el transporte escolar está incluido en la cultura y en el precio de la colegiatura, pero aquí es un costo adicional, y quienes optan por ser sustentables acaban pagando más”, señaló en su momento el urbanista Luis Todd.

La iniciativa

El Horizonte dio a conocer el pasado 21 de julio que la Secretaría de Movilidad, junto con la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), presentó la iniciativa del transporte escolar obligatorio tanto en escuelas públicas como privadas.

El titular de Movilidad, Hernán Villarreal, indicó que el propósito principal es resolver el problema de tráfico que se genera alrededor de la mayoría de las escuelas. Por ello, aquellas instituciones que no cuenten con este servicio podrán presentar un plan más sencillo.

A las escuelas se les está dando un plazo de tres meses para presentar su propio plan de implementación del transporte escolar obligatorio, especificando cuál es la manera que mejor funcionará en su plantel.

Villarreal puntualizó que los costos o la operación de cada unidad dependerán del plan que presenten los colegios.

Agregó que esta iniciativa ya fue aprobada por la Mesa de Coordinación Metropolitana, presidida por el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, y que cuenta con la participación de todos los alcaldes de la Zona Metropolitana.

“Vamos empezando. Vamos a ir viendo y dando las opciones. No es algo de la noche a la mañana, sino que hay que ir avanzando”, reiteró el funcionario.

Comentarios