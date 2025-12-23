Aseguran 37 mdp y armas en Naucalpan; hay dos detenidos

Dos hombres fueron detenidos en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, luego de que autoridades estatales y federales aseguraran armas de fuego y 37 millones de pesos en efectivo durante un operativo de vigilancia.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que la detención ocurrió sobre la avenida Lomas Verdes, a la altura de la colonia del mismo nombre, donde elementos de la corporación, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detectaron una camioneta blindada Dodge Durango gris con dos ocupantes que mostraban una actitud sospechosa.

Actitud evasiva alertó a las autoridades

De acuerdo con el reporte oficial, los hombres manipulaban diversos objetos en el interior del vehículo y, al notar la presencia policial, los arrojaron al asiento trasero.

Posteriormente, se negaron en dos ocasiones a descender de la unidad para una inspección preventiva.

A simple vista, los agentes observaron armas de fuego y paquetes de dinero en efectivo dentro del vehículo, por lo que solicitaron el apoyo de una grúa para trasladar la camioneta ante el Ministerio Público.

Con la presencia de un representante legal, se realizó la inspección formal.

Durante la revisión se aseguraron dos armas de fuego cortas, una de ellas sin permiso legal, cuatro cargadores, cartuchos útiles y 37 millones de pesos en efectivo, sin documentación que acreditara su procedencia lícita.

Detenidos y delitos imputados

Los detenidos fueron identificados como Iván “N”, de 37 años, y José “N”, de 53 años, quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial por su probable participación en delitos de resistencia de particulares, portación, acopio y tráfico de armas prohibidas, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para determinar el origen del dinero asegurado y posibles vínculos con otras actividades delictivas en la región.

