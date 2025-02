Migrantes sustituyen el sueño americano por el ¡sueño regio!

Ante la imposibilidad de poder concretar el “sueño americano”, migrantes centroamericanos y sudamericanos que iban a EUA ahora buscan el “sueño regio”.

Esto se debe a que han decidido quedarse en la urbe regia, donde les parece que existen suficientes oportunidades y una interesante oferta laboral, ante el endurecimiento de las normas y acciones migratorias impuestas por el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump.

Migrantes que se encuentran varados en la urbe regia, entrevistados por El Horizonte, comentaron que, ante la mayor dificultad para cruzar a EUA, optan por quedarse en el país, especialmente en Nuevo León, para trabajar.

Un ejemplo de ello es Daniel Pineda, migrante hondureño, quien, entrevistado por este medio en Casa Indi, señaló que, en su mayoría, las familias migrantes son las que han optado por volver a su país, mientras que otros como es su caso ya no piensan en regresar a su tierra por cuestiones de inseguridad y tampoco avanzar a Estados Unidos.

Ya que el entregarse a las autoridades migratorias del país vecino con la idea de ser deportados no es lo ideal, según Pineda, son encarcelados en lugar de devolverlos a su país de origen.

“Pues aquí estamos detenidos ahorita por el momento y pues estamos viendo que haya oportunidad para entrar y todo eso. Aquí estoy en Monterrey, echando la lucha siempre con mis hijos. Yo me quedo acá con mis hijos porque es algo fuerte que yo no puedo regresar a Honduras. Y pues, aunque Donald Trump cierra la frontera y todo eso, yo aquí me quedo”

“Es la situación de Donald Trump. Ahorita está demasiado, difícil porque puso reglas demasiado fuertes y todo eso, y pues persona que se entregan así con hijos, así como yo que ando con mis hijos, es difícil porque si los entregamos, Donald Trump no los deporta, sino que lo castiga en Estados Unidos, metiéndolo como preso, como animal”, comentó Pineda.

La situación para Casa Indi no ha sido diferente a la habitual. El padre Marcos Montealvo aseguró que si se encuentra una mentalidad dividida, siendo que hay quienes piden arreglar su estadía en México y otros el retorno asistido, pero nada que cambie el flujo migratorio de los albergues a su cargo.

“Hay quienes han pensado, pues quedarse así, quedarse aquí, arreglar, otros han buscado el retorno asistido sus países y así, digo cada uno es distinto, ahorita, en realidad la situación está muy normal, es decir, como el flujo de siempre que, para ser precisos, o sea, no hay un aumento digamos significativo”, señaló Montealvo.

En el caso de Casa Monarca ubicada en Santa Catarina, el director y fundador, Luis Eduardo Zavala, comentó que el paso migratorio ya no es constante debido a la contención del Gobierno de México en la frontera sur y el reforzamiento de la frontera norte con la Guardia Nacional.

Zavala añadió que, a pesar de esta seguridad por parte de las autoridades mexicanas, aún llegan grupos pequeños, pero constantes de migrantes que ya resignados piensan quedarse en diferentes estados a trabajar y Nuevo León cuenta con demanda laboral favorable para ellos.

“Ahorita, digamos que el flujo no es tan constante, Yo creo que, por un lado, está la contención del gobierno en el sur por la presión política y la llegada obviamente de la Guardia Nacional al norte.

“Nosotros estimamos que las personas van a quedarse aquí porque hay mucho trabajo, hay mucha demanda de mano de obra y yo creo que eso les estimula, les hace pensar que vale la pena quedarse aquí”, agregó el párroco.





