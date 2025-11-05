Cerrar X
Nuevo León

Miguel Flores resalta avances en reducción de homicidios

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Miguel Flores, destacó los resultados obtenidos en materia de seguridad pública durante los últimos meses

  • 05
  • Noviembre
    2025

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Miguel Flores, destacó los resultados obtenidos en materia de seguridad pública durante los últimos meses, al señalar una reducción sostenida en los índices de homicidios dolosos en la entidad.

El funcionario explicó que estos avances son resultado de la coordinación entre las corporaciones estatales, municipales y federales, así como del fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia y de la presencia policial en zonas prioritarias.

“Nuevo León fue el estado número uno en mejorar su posición a nivel nacional. Pasamos del quinto lugar en 2024 al lugar 14 en 2025. Esto demuestra que la estrategia está dando resultados y que vamos por el camino correcto. No vamos a aflojar el paso”, afirmó.

El titular de la dependencia estatal subrayó que la estrategia de seguridad también ha permitido mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias, además de reforzar la vigilancia en colonias consideradas de alta incidencia.

Asimismo, Flores reconoció que el 2025 ha sido el mejor año en materia de seguridad en la última década resultado del trabajo constante y de la visión del gobernador Samuel García.

“La coordinación ha sido la clave para lograr una reducción del 54% en homicidios. Pero también hay que reconocer el trabajo de la Nueva Fuerza Civil, que con mucho orgullo fue calificada por el INEGI como la mejor policía de México. Seguiremos equipando, fortaleciendo y apoyando a nuestros elementos ”, señaló.

El funcionario adelantó que se sumarán más unidades Black Mamba, y tiene como meta llegar a más de 7 mil elementos de la Fuerza Civil.

Finalmente, el secretario reafirmó el compromiso del Gobierno estatal de mantener y profundizar las estrategias que han dado resultados, con el propósito de garantizar la tranquilidad y bienestar de las familias nuevoleonesas.


Comentarios

