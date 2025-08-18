Cerrar X
Modificaran_seguridad_tras_agresiones_en_el_Universitario_83586e66e7
Nuevo León

Modificarán seguridad tras agresiones en el Universitario

El alcalde Daniel Carrillo, detalló que los cambios, que involucrarán al club de futbol y a la Máxima Casa de Estudios, serán implementados en próximos días

  • 18
  • Agosto
    2025

Tras las agresiones al interior y exterior del Estadio Universitario el fin de semana, el municipio de  San Nicolás informó que modificará el operativo de seguridad pues, admitió, hay “áreas de oportunidad” que deben ser mejoradas.

El alcalde Daniel Carrillo detalló que los cambios, que involucrarán al club de futbol y a la Máxima Casa de Estudios, serán implementados en próximos días.

“Hay varias áreas de oportunidad, yo no diría fallas, hay que ajustar algunos temas en las intermediaciones de zonas del mismo campus e incluso dentro del estadio.

“Es la ampliación del espectro, recordemos que en el área donde hay una salida natural hacia las zonas de transporte hay área de oportunidad porque hay lugares con oscuridad que podemos fortalecer y que se hagan vallas”, detalló, “un tema de horarios también”.

Respecto a los responsables de los altercados, Carrillo recordó que tres personas fueron detenidas por la violencia al interior del “Volcán”.

Sin embargo, continúan todavía en búsqueda del hombre que fue captado pateando la cabeza de un aficionado americanista en la explanada de Rectoría.

“Hay todavía un proceso de identificación de una persona que lesionó al final del partido a un aficionado del equipo contrario.

“Ya hay imágenes en donde se está identificando la identidad del agresor”, destacó.

En ese sentido, reveló que la víctima, quien quedó inconsciente después de la patada, es reportada fuera de peligro.

“Fue un golpe con el que sí fue al hospital, pero al cabo de un par de horas fue dado de alta.

“Sí hay comunicación y está bien de salud, no pasó a mayores, y ya está en diálogo para la denuncia correspondiente”, informó.


