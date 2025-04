Monterrey abre museos gratis en vacaciones de Semana Santa

En el marco del periodo vacacional de Semana Santa, el municipio de Monterrey apuesta por el arte y la cultura como parte de su oferta recreativa.

Por ello, tres de sus museos municipales estarán abiertos al público todos los días, con acceso gratuito, en un esfuerzo por acercar la cultura a todas las familias regiomontanas.

La administración encabezada por el alcalde Adrián de la Garza informó que los museos estarán operando en un horario de 10:00 a 17:00 horas, y que las exposiciones han sido pensadas para públicos de todas las edades.

“Nuestro compromiso es que el arte sea un derecho al alcance de todos, especialmente en estas fechas en las que muchas familias permanecen en la ciudad”, señaló el municipio en un comunicado.

Uno de los recintos destacados es el Museo Metropolitano de Monterrey, ubicado en el corazón del centro de la ciudad. Ahí, en sus arcadas exteriores, se puede disfrutar de la exposición "Monos", del escultor Daniel Serna, una serie de figuras que juegan con la forma y la identidad urbana.

En el interior del recinto se presenta la obra "Me quiere, no me quiere, me quiero", de la artista Rosy Saldaña, una reflexión visual sobre el amor propio y la valoración personal, temas relevantes en el contexto actual.

Por su parte, el Museo de la Batalla de Monterrey ofrece una experiencia distinta al presentar una exposición permanente que narra con detalle el histórico enfrentamiento de 1846 entre tropas regiomontanas y el ejército estadounidense, durante un intento de conquista militar.

La muestra incluye mapas, documentos, piezas militares y una línea del tiempo que permite entender los hechos día a día.

Este espacio es ideal para quienes buscan una experiencia educativa y de identidad regional durante estas vacaciones.

El tercer espacio es el Pabellón Cultural, que alberga la exposición "Pinceladas con el Alma" de la artista Natalia Flores, quien utiliza la pintura como medio de expresión para promover el respeto y la inclusión de personas con trastorno del espectro autista.

A través de colores vivos y trazos sensibles, la muestra busca generar conciencia sobre la neurodiversidad y el papel del arte como canal de comunicación universal.





