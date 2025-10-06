Cerrar X
EH_CONTEXTO_2025_10_06_T101232_388_6185bfe5db
Nuevo León

Evita Medio Ambiente pronunciarse sobre clausura de La Pastora

El secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano, evitó emitir una postura sobre la clausura temporal del zoológico La Pastora

  • 06
  • Octubre
    2025

El secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano, evitó emitir una postura sobre la clausura temporal del zoológico La Pastora, luego de que el caso de la osa Mina generara gran indignación pública y pusiera al parque bajo investigación federal.

En las últimas semanas, el zoológico ha sido noticia nacional tras difundirse un video en redes sociales donde se observa a la osa Mina en condiciones graves de deterioro físico y de salud. 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervino de inmediato y aseguró al ejemplar, además de ordenar el viernes pasado la clausura total temporal del zoológico mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Durante su participación en el Nuevo León Informa, Raúl Lozano señaló que por el momento no puede pronunciarse sobre el tema pues existe un proceso legal en curso y la administración del zoológico depende directamente del Parque Fundidora. 

“Referente a La Pastora yo quiero ser muy respetuoso y cuidadoso del Paraue Fundidora, dependencia y organismo a la cual le compete la operación del zoológico La Pastora. Sé que están hoy en un proceso legal, están dentro de un proceso legal y yo quisiera dejarle todas las preguntas de La Pastora a su director general. A lo mejor en un espacio similar a este para no decir algo que pudiera ser incorrecto de mi parte o bien que afecte el procedimiento que se está llevando acabo con las autoridades competentes”, dijo Raúl Lozano al ser cuestionado por medios de comunicación durante el Nuevo León Informa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_06_T100520_142_694e4be005
Recibe División Ambiental 400 denuncias al mes de maltrato animal
557965338_122260901708030803_6878731424564701669_n_c3acff249e
Celebran 40 años del Encuentro Metropolitano de Danza
Whats_App_Image_2025_10_05_at_6_52_45_PM_9801f53960
Pide PAN invertir más en La Pastora para mejoras en el zoológico
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T142933_598_9ad49bf865
LeBron James hace otra “decisión”, pero es un anuncio
filiberto_n_sinaloa_5df0574559
Cae Filiberto 'N', presunto operador de Los Chapitos en Sinaloa
nl_mujere_lipo_800c1e484b
Advierten de escuelas 'patito' por muerte en cirugía estética
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_DOS_FOTOS_86_7958cb6de6
Agreden a inspectores tras atender reporte por ruido en Escobedo
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×