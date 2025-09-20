Cerrar X
Nuevo León

Monterrey, cumple 429 años desde su fundación

La ciudad metropolitana fue fundada por Diego de Montemayor en 1596, lo que marcó el inicio de uno de los puntos más importantes del país

Acompañado de una docena de familias, el español Diego de Montemayor llegó a establecerse en el Valle de Extremadura, cerca del manantial conocido como Ojos de Santa Lucía.

A partir de ahí, se eligió un lugar para la Plaza de Armas, hacia el norte de lo que hoy se conoce como el río Santa Lucía, sobre la calle Juan Ignacio Ramón.

Aunque hubo intentos previos de fundar la ciudad, como el de Alberto del Canto en 1577 cuando nombró un asentamiento como la "Villa de Santa Lucía" o el de Luis Carvajal y de la Cueva en 1582 con San Luis Rey de Francia, no prosperaron de la forma planeada.

Las principales actividades de sustento fueron la agricultura, la ganadería y la minería.

Aunque Monterrey se fundó en 1596, algunos documentos mencionan que fue ratificada tres años después, porque no contaban con los permisos legales sobre el territorio.

Después de su fundación, se dice que la ciudad sufrió de fuertes lluvias que dañaron algunas construcciones, por lo que tuvieron que reubicar varios puntos y viviendas, para definir de mejor manera el centro urbano.

Monterrey es conocido actualmente como la capital industrial, debido a que es un motor económico que alberga empresas nacionales e internacionales. 

Su gente se caracteriza por ser trabajadora, resiliente y orgullosa de sus raíces, así como generosa y empática ante las distintas catástrofes que han sacudido al país.


