Cerrar X
902afc71_5c48_4b11_87e2_806fe8a2bc42_4d9f86d189
Nuevo León

Monterrey entrega Tarjeta Regia Plus a más de 500 mujeres

El Gobierno de Monterrey continuó este lunes con la entrega masiva de la Tarjeta Regia Plus, beneficiando en esta ocasión a más de 500 mujeres

  • 06
  • Octubre
    2025

El Gobierno de Monterrey continuó este lunes con la entrega masiva de la Tarjeta Regia Plus, beneficiando en esta ocasión a más de 500 mujeres.

El evento se realizó en la planta baja del Palacio Municipal y fue encabezado por el alcalde Adrián de la Garza Santos y su esposa, Gaby Oyervides, presidenta del DIF municipal.

“Estuvimos en el norte de la ciudad, estuvimos en el sur de la ciudad y ahora estamos en el Centro de Monterrey”, expresó el alcalde, quien reconoció el trabajo diario de las mujeres en sus hogares y comunidades.

b16f9bb9-4e7c-4f11-926b-fb13a72903c6.jfif

Agregó que la Tarjeta Regia Plus no solo representa un apoyo económico, sino que también ofrece asesoría jurídica, acompañamiento psicológico y la posibilidad de iniciar un negocio mediante préstamos a la palabra.

Durante la ceremonia, el secretario de Participación Ciudadana, Rafael Ramos, advirtió a las beneficiarias sobre posibles fraudes:

“Nadie les puede pedir dinero a cambio de la Tarjeta Regia Plus, nadie puede condicionar su entrega”.

Al acto asistieron también Marcelo Segovia Páez, secretario de Administración; Karina Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva; y las directoras Liliana Muraira, Ivonne Álvarez y Maday Cantú, de distintas dependencias municipales.

5bb2354e-2b54-41d5-96dd-2fa1ba0b81ce.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_09_28_T135010_035_e24aa2636c
Impulsa Monterrey conciencia ambiental con concursos creativos
Whats_App_Image_2025_09_26_at_3_20_30_PM_1_051c55eab6
Reconocen a Monterrey por políticas públicas en pro de la gente
nl_waldo_fernandez_3e775e9b64
Pide Waldo apoyar a ganaderos de NL contra gusano barrenador
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T142933_598_9ad49bf865
LeBron James hace otra “decisión”, pero es un anuncio
filiberto_n_sinaloa_5df0574559
Cae Filiberto 'N', presunto operador de Los Chapitos en Sinaloa
nl_mujere_lipo_800c1e484b
Advierten de escuelas 'patito' por muerte en cirugía estética
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_DOS_FOTOS_86_7958cb6de6
Agreden a inspectores tras atender reporte por ruido en Escobedo
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×