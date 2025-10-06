Monterrey entrega Tarjeta Regia Plus a más de 500 mujeres

El Gobierno de Monterrey continuó este lunes con la entrega masiva de la Tarjeta Regia Plus, beneficiando en esta ocasión a más de 500 mujeres.

El evento se realizó en la planta baja del Palacio Municipal y fue encabezado por el alcalde Adrián de la Garza Santos y su esposa, Gaby Oyervides, presidenta del DIF municipal.

“Estuvimos en el norte de la ciudad, estuvimos en el sur de la ciudad y ahora estamos en el Centro de Monterrey”, expresó el alcalde, quien reconoció el trabajo diario de las mujeres en sus hogares y comunidades.

Agregó que la Tarjeta Regia Plus no solo representa un apoyo económico, sino que también ofrece asesoría jurídica, acompañamiento psicológico y la posibilidad de iniciar un negocio mediante préstamos a la palabra.

Durante la ceremonia, el secretario de Participación Ciudadana, Rafael Ramos, advirtió a las beneficiarias sobre posibles fraudes:

“Nadie les puede pedir dinero a cambio de la Tarjeta Regia Plus, nadie puede condicionar su entrega”.

Al acto asistieron también Marcelo Segovia Páez, secretario de Administración; Karina Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva; y las directoras Liliana Muraira, Ivonne Álvarez y Maday Cantú, de distintas dependencias municipales.





