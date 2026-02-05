Encabeza Raúl Lozano operativo contra emisiones de tráileres

Con el objetivo de combatir la contaminación atmosférica y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León encabezó un operativo de vigilancia ambiental dirigido al transporte de carga pesada.

El despliegue fue liderado por el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, a través de la División Ambiental. Estas acciones forman parte de una estrategia permanente de coordinación interinstitucional en la que participaron elementos de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) y Fuerza Civil.

Inspección en puntos estratégicos

El operativo tuvo lugar en la carretera Mezquital–Santa Rosa, ubicada en el municipio de Apodaca, zona identificada como crítica debido al alto flujo de vehículos de carga.

Durante la jornada, se realizaron revisiones preventivas a unidades que presentaban humo visible, verificando que contaran con los permisos ambientales necesarios y las condiciones mecánicas adecuadas para circular.