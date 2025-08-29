Cerrar X
24b41e0a_4298_4013_b7f3_55a71821c8b0_ab7d87272e
Nuevo León

Muere por causas naturales bebé encontrada en camión de basura

La bebé que fue encontrada en el camión de la basura en Escobedo, murió por causas naturales, así lo dio a conocer el Fiscal General de Justicia del Estado

  • 29
  • Agosto
    2025

La bebé que fue encontrada en el camión de la basura, murió por causas naturales, así lo dio a conocer el Fiscal General de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar. 

Tras participar en la mesa de seguridad, señaló qué van a revisar la ruta del camión recolector para ver su recorrido y poder dar con el domicilio o lugar donde se pudo dar el hecho. 

Flores Saldívar añadió que esta situación no se persigue como feminicidio sino, sería contra inhumaciones y sería delito menor considerado no grave.

La bebé encontrada era prematura y presentaba hematomas y desprendimiento de piel en región cefálica, confirmó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La autoridad estatal informó que la bebé, que aún tenía el cordón umbilical, era de sexo femenino y fue encontrada dentro de una bolsa de plástico color negro, la cual contenía fragmentos de papel y toallas sanitarias con manchas rojizas.

También se localizó una segunda bolsa de plástico que contenía una blusa en color rojo, y que también tenía algunas manchas.

El caso fue turnado al Grupo de Feminicidios de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), para su investigación correspondiente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_08_30_T153724_567_f552be6ec9
FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr.
mujeres_fallecidas_incendio_anexo_c10f1575ef
Confirma Fiscalía que incendio en anexo fue provocado 
Whats_App_Image_2025_08_28_at_5_56_44_PM_dd640be108
Valida Mesa Ciudadana a elementos de Fiscalía y Guardia Estatal
publicidad

Últimas Noticias

nayib_bukele_elsalvador_presidente_0c9e091d51
Celebra Bukele los 1,000 días sin homicidios en El Salvador
EH_UNA_FOTO_2025_08_30_T153724_567_f552be6ec9
FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr.
EH_UNA_FOTO_8_11b3feba18
Pide Rosa Icela a morenistas apegarse a la austeridad
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
EH_DOS_FOTOS_2025_08_29_T164055_185_3a002af5b0
Influencer Lupita Villalobos de ‘Las Alucines’, se casa en España
Da_senales_de_vida_presidente_de_Capital_Tech_seguira_proyectos_836941b9ce
Da señales de vida presidente de CapitalTech; seguirá proyectos
publicidad
×