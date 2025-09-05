Muere tras chocar con retorno; cierran Morones Prieto

Un trágico accidente cobró la vida de un joven de apenas 18 años en la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Azteca en el municipio de Guadalupe, luego de que el vehículo que conducía se impactara contra la estructura de un retorno vial.

De acuerdo con testigos, el percance ocurrió alrededor de las 22:10 horas del jueves, cuando el automovilista circulaba a exceso de velocidad a bordo de un Volkswagen Jetta. Al perder el control, derribó dos señalamientos de tránsito y terminó por chocar contra un muro de la gaza que conecta el puente Azteca con los carriles exprés de Morones Prieto. Tras el fuerte impacto, la unidad dio un giro de 180 grados y quedó atravesada sobre el carril derecho.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y rescatistas de Protección Civil de Guadalupe acudieron de inmediato para auxiliar al conductor, identificado como José Ángel Juárez Hernández. Sin embargo, al realizar la valoración, confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales. Su cuerpo permanecía en el interior del vehículo.

Los rescatistas procedieron a cortar la energía de la unidad y a controlar un derrame de aceite para evitar riesgos adicionales, mientras que personal de Movilidad municipal cerró los carriles ordinarios de Morones Prieto en sentido poniente a oriente, lo que generó un congestionamiento vial en la zona.

La vialidad quedó bajo resguardo de elementos de la Policía y agentes de Movilidad, en espera del arribo de peritos de la Fiscalía General de Justicia para llevar a cabo las indagatorias correspondientes. Una vez controlada la situación, las autoridades descartaron más riesgos en el área.

