Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_05_at_6_39_04_AM_d08996b78c
Nuevo León

Muere tras chocar con retorno; cierran Morones Prieto

Al perder el control, derribó dos señalamientos de tránsito y terminó por chocar contra un muro de la gaza que conecta el puente Azteca

  • 05
  • Septiembre
    2025

Un trágico accidente cobró la vida de un joven de apenas 18 años en la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Azteca en el municipio de Guadalupe, luego de que el vehículo que conducía se impactara contra la estructura de un retorno vial.

De acuerdo con testigos, el percance ocurrió alrededor de las 22:10 horas del jueves, cuando el automovilista circulaba a exceso de velocidad a bordo de un Volkswagen Jetta. Al perder el control, derribó dos señalamientos de tránsito y terminó por chocar contra un muro de la gaza que conecta el puente Azteca con los carriles exprés de Morones Prieto. Tras el fuerte impacto, la unidad dio un giro de 180 grados y quedó atravesada sobre el carril derecho.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y rescatistas de Protección Civil de Guadalupe acudieron de inmediato para auxiliar al conductor, identificado como José Ángel Juárez Hernández. Sin embargo, al realizar la valoración, confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales. Su cuerpo permanecía en el interior del vehículo.

Los rescatistas procedieron a cortar la energía de la unidad y a controlar un derrame de aceite para evitar riesgos adicionales, mientras que personal de Movilidad municipal cerró los carriles ordinarios de Morones Prieto en sentido poniente a oriente, lo que generó un congestionamiento vial en la zona.

La vialidad quedó bajo resguardo de elementos de la Policía y agentes de Movilidad, en espera del arribo de peritos de la Fiscalía General de Justicia para llevar a cabo las indagatorias correspondientes. Una vez controlada la situación, las autoridades descartaron más riesgos en el área.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

b2004445_11ff_47ca_88e3_9e4a7e98bdb0_249f6b880f
Muere hombre deportado tras ser arrollado por camión
EH_UNA_FOTO_5530b2323f
Se estrella tráiler contra poste en carretera a Saltillo
INFO_7_UNA_FOTO_7_e6c4cf803c
Choca y huye tras generar colisión; una mujer lesionada
publicidad

Últimas Noticias

AP_25249162051073_992dc26b45
Chiefs tiene un amargo debut y cae ante Chargers en Brasil
IMG_7568_693f6ee1d9
División Ambiental suspende zona del incendio en Zinc Nacional
Whats_App_Image_2025_09_05_at_9_50_49_PM_2c61dd253a
Resalta Sheinbaum cobertura de apoyos Bienestar en Aguascalientes
publicidad

Más Vistas

nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
samuel_cdmx_1838855c50
'Nos envidian en CDMX; les ganaremos en movilidad': Samuel
publicidad
×