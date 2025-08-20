Cerrar X
Muerte por lipo iría desde negligencia hasta homicidio: Fiscalía

Fiscalía investiga la muerte de joven tras liposucción, señalando que los responsables podrían enfrentar cargos desde negligencia médica hasta homicidio

  • 20
  • Agosto
    2025

Sin detenidos por la muerte de la joven que se practicó una liposucción en Monterrey, la Fiscalía aseguró que los responsables podrían enfrentar cargos desde negligencia médica hasta homicidio calificado.

Al argumentar secrecía en las indagatorias, el fiscal Javier Flores rechazó aclarar el número de sospechosos, pero prometió justicia.

“Se están realizando los actos para justificar la participación de los responsables”, dijo, “que se tenga la certeza de que a los que hayan participado se les va a perseguir por los hechos que hayan cometido.

“Puede ser desde una negligencia médica hasta un homicidio calificado”.

La autopsia reveló que la víctima presentaba heridas punzantes en el tórax y abdomen causadas por herramientas para la extracción de tejido adiposo.

Así mismo, durante la cirugía, la joven sufrió perforación de pulmones e hígado.

La causa de la muerte, determinó el análisis, fue por lesiones intratorácicas e intraabdominales por el trayecto de un objeto punzante.

Como parte de las pesquisas, la semana pasada la Agencia Estatal de Investigación cateó la clínica donde se practicó la operación, así como diversos inmuebles de la financiera que orquestó la intervención.

La joven víctima, Jaqueline Yamilet Briones de 25 años, era originaria de Saltillo y llegó a Monterrey específicamente para someterse a la liposucción.


