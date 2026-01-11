Refuerzan acciones preventivas por frío en Santiago

Ante el ingreso del Frente Frío número 27 y la segunda tormenta invernal de la temporada, el municipio de Santiago continúa registrando condiciones climatológicas adversas, por lo que Protección Civil municipal ha intensificado acciones preventivas para salvaguardar a la población.

Las autoridades informaron que estas medidas buscan evitar incidentes y proteger la integridad de los habitantes, principalmente en las zonas más vulnerables.

Recorridos en la Sierra de Santiago

En la zona serrana se han realizado recorridos constantes en comunidades como Laguna de Sánchez, San José de las Boquillas, El Cañón del Álamo y Hondable, consideradas entre las más altas y expuestas a las bajas temperaturas.

Como parte de estas acciones, se entregaron sacos de sal a vecinos de la región, junto con indicaciones para su correcta utilización, a fin de prevenir el congelamiento de superficies.

Monitoreo permanente y control vehicular

Protección Civil mantiene un monitoreo continuo con los habitantes mediante rondines de la Unidad de Primera Respuesta, que opera desde la Base de Ciénega.

En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago, se instalaron puntos de revisión en la Sierra, permitiendo el acceso únicamente a vehículos en condiciones adecuadas y, durante la lluvia, sólo a unidades 4x4, para reducir el riesgo de accidentes por pavimento resbaladizo.

De manera paralela, se mantiene coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender cortes de energía eléctrica registrados en algunas comunidades serranas, derivados de las condiciones climatológicas, con el objetivo de restablecer el servicio a la brevedad.

En el área urbana se realizan recorridos preventivos sobre la Carretera Nacional, Carretera La Cortina y la zona comercial de Los Cavazos, para verificar las condiciones del pavimento ante la presencia de lluvia ligera a moderada.

Asimismo, se mantiene una estrecha coordinación con el DIF Santiago para brindar atención inmediata a personas que lo requieran y, de ser necesario, trasladarlas al refugio temporal ubicado en el Centro DIF El Cercado, el cual hasta el momento no ha registrado ingresos.

También se efectúan recorridos para detectar personas en situación de calle o que necesiten algún tipo de apoyo.

Las unidades de RAIT y Vialidad participan activamente en los recorridos, alertando a Protección Civil sobre personas en riesgo o vehículos averiados.

Además, se mantiene vigilancia constante mediante radares meteorológicos y supervisión presencial para identificar oportunamente puntos de riesgo por caída de hielo, aguanieve o lluvia.

Protección Civil también mantiene comunicación directa con hospitales y centros médicos públicos y privados, para actuar de inmediato en caso de emergencias relacionadas con las bajas temperaturas.

Sin incidentes registrados

Como parte de la estrategia integral, se activó el Sistema de Comando de Incidentes, fortaleciendo la coordinación entre dependencias municipales y manteniendo informada a la población.

Hasta el momento, se reporta saldo blanco en el municipio, pese a que en la Sierra se han registrado lluvias, hielo y aguanieve con temperaturas de entre 0 y 2 grados centígrados, y en la zona urbana valores de entre 7 y 10 grados con lluvia ligera a moderada.

Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a Protección Civil Santiago a los teléfonos 81 2285 1112, 81 3552 0359 o al CIV al 81 2002 7848.





