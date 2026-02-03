Podcast
20260203_05_canadiense_myriam_lambert_03_3c443045cc
Nuevo León

Myriam Lambert explora lugares de refugio en Monterrey

La artista canadiense inicia residencia en la EAP de CONARTE y ofrecerá charla sobre memoria, refugio y creación artística

  • 03
  • Febrero
    2026

La artista canadiense Myriam Lambert se encuentra en Monterrey para realizar una residencia artística en la Escuela Adolfo Prieto (EAP) de Conarte, ubicada dentro del Parque Fundidora.

Como parte de su estancia, se invita al público a la charla “Cartografiar lo invisible: relato, memoria y refugio”, que se llevará a cabo este miércoles 4 de febrero a las 17:00 horas en la EAP.

La conversación se centrará en el intercambio de opiniones sobre lugares significativos y espacios de retiro, lugares donde el pensamiento puede fluir y se puede encontrar calma.

“Quiero hablar con la gente de Monterrey, para buscar lugares y caminar con ellos, vivir estos espacios y entender por qué son lugares de refugio. Quiero que la obra final haga eco de estos sitios”, expresó Lambert a su llegada.

20260203_05_canadiense_myriam_lambert_02.png

La residencia, realizada en colaboración con la Secretaría de Cultura, forma parte de la convocatoria 2025 de Residencias Artísticas del Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos Culturales.

La artista permanecerá en la ciudad tres meses, con el objetivo de crear una obra que invite a respirar, calmarse y continuar en un mundo acelerado.

Después de trabajar en España y Canadá en zonas de campo, Lambert destacó la importancia de encontrar refugios en un contexto urbano, resaltando el potencial de la EAP para integrar música, fotografía y otros recursos en su proceso creativo.

Inspiración en los lugares

“La inspiración viene siempre de los lugares; busco la sensación del sitio y la memoria de Fundidora, así como los sentimientos positivos que cada espacio puede transmitir”, añadió la artista.

20260203_05_canadiense_myriam_lambert_01.png

Desde hace dos décadas, Myriam Lambert desarrolla proyectos de instalación, arte sonoro, video, performance y arte relacional, centrados en la identidad y en los lugares-refugio como punto de partida de su creación.


