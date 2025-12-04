NL confirma al responsable de la explosión en Pesquería

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León determinó la identidad y la culpabilidad de Pedro Oziel Macías en la investigación principal sobre la trágica explosión ocurrida el pasado viernes en el municipio de Pesquería, la cual fue originada por el almacenamiento ilegal de pólvora en una vivienda.

La decisión de la investigación se da tras confirmar que el responsable directo de la detonación, identificado como Pedro Oziel Macías, dueño de la casa utilizada como bodega clandestina en la colonia Los Olmos, falleció a consecuencia del incidente.

En entrevista, el fiscal general, Javier Flores Saldívar, explicó la postura de la dependencia.

"Ya se ha hablado de que era una bodega o algo ahí de pirotecnia; en lo que toca a la FGR, se le va a dar vista de eso y nosotros vamos a seguir conociendo de los delitos de daño en propiedad ajena y los demás que se dan con motivo de esa explosión", dijo en entrevista el fiscal Javier Flores.

"El dueño de la finca ya está justificado que es el occiso; obviamente, no lo podemos meter a la cárcel; ahí la idea es deslindar las responsabilidades que haya, y creo que las víctimas también pueden acudir a diferentes instancias, como Protección Civil, Atención a Víctimas, y alcanzar algún apoyo de parte de las autoridades".

El Fiscal señaló que, si bien la carpeta principal se cierra al quedar extinguida la acción penal contra el occiso, la Fiscalía continuará conociendo de los delitos de daño en propiedad ajena y otros que se deriven de la explosión.

El Horizonte dio a conocer este martes que Pedro Oziel Macías, presunto dueño de la casa que explotó a las 20:40 horas en el Fraccionamiento Los Olmos, de Pesquería, ofrecía abiertamente en sus redes sociales listas con precios de cohetes que iban desde los $40 pesos por las denominadas “abejas chinas” y los $6,200 por un paquete de fuegos artificiales.

También tenía chifladores, palomas, cañones, cohetones y todo tipo de luces de bengala, entre otros.

Adicionalmente, se dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de un tema relacionado con pirotecnia y explosivos.

Víctimas de robo en la zona afectada

En un giro a la investigación, Flores Saldívar también confirmó que la Fiscalía ha iniciado nuevas carpetas por denuncias de robos a viviendas afectadas por la explosión.

El Fiscal informó que, al momento, se tiene conocimiento del reporte de una casa saqueada con un monto estimado de $140,000 pesos en pérdidas. Las indagatorias continuarán para conocer la existencia de más víctimas de estos robos.

En una declaración que generó controversia, el fiscal Flores Saldívar señaló que los primeros investigados por los presuntos saqueos podrían ser elementos de las corporaciones que acudieron al sitio.

"No sabemos si son policías o bomberos, estamos iniciando las carpetas para el efecto de deslindar responsabilidad", expuso el fiscal. "Tengo la tranquilidad de que las áreas que conocen de este tipo de eventos la van a investigar a detalle".

Finalmente, el Fiscal indicó que las víctimas de la explosión y de los robos pueden acudir a instancias como Protección Civil y Atención a Víctimas para buscar apoyo de las autoridades para la reconstrucción de sus casas.

