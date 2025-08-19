Cerrar X
NL reduce percepción de corrupción a 5% con canales de denuncia

Con plataformas como 'NL Incorruptible', la administración de Samuel García promueve la denuncia ciudadana y asegura aplicar cero tolerancia a la impunidad

  • 19
  • Agosto
    2025

El gobierno de Samuel García reportó que la percepción ciudadana de corrupción pasó del 15.8% en 2021 a solo 5% en 2024.

Con nuevos mecanismos de denuncia como “NL Incorruptible”, la administración estatal asegura aplicar una política de cero tolerancia a la impunidad.

Durante el programa "Nuevo León Informa", la Jefa de la Oficina Ejecutiva de la Gubernatura, Mariela Saldívar Villalobos, destacó que la actual administración ha impulsado herramientas que permiten a la ciudadanía denunciar actos de corrupción de manera directa, clara y con mayor confianza.

“La instrucción del Gobernador es muy clara: cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Y para ello los necesitamos a ustedes, a todos y todas”, afirmó Saldívar.

Nuevos canales para denunciar

El titular de la Unidad Anticorrupción, Ramón Pérez Flores, detalló que en este sexenio se han creado plataformas como el Portal Nuevo León Incorruptible, Corrupnet, la línea Multicanal 070 y el programa Denuncia Móvil, con módulos itinerantes en edificios de alto flujo de trámites.

Según explicó, estas herramientas han permitido que en 2024 se reciban cinco veces más denuncias que en el último año del sexenio anterior, incrementando también las sanciones a servidores públicos responsables de irregularidades.

20250819_01_fortalece_estado_denunciaciudadana_03.png

Percepción de corrupción a la baja

De acuerdo con la encuesta "Cómo Vamos Nuevo León 2024", la percepción ciudadana de corrupción se redujo a solo 5%, en contraste con el 15.8% registrado en 2021.

Además, solo el 1.3% de los encuestados señaló que su experiencia de corrupción fue con autoridades estatales, mientras que la mayoría identificó a otros niveles de gobierno.

20250819_01_fortalece_estado_denunciaciudadana_05.png

Cero tolerancia, compromiso oficial

Por otra parte, la administración estatal subrayó que su política se centra en separar a los funcionarios corruptos de los servidores públicos que cumplen con la ley y trabajan por el bienestar de la ciudadanía.

“Necesitamos los elementos que nos ayuden a identificar a estas personas servidoras públicas que dañan a la ciudadanía, para separarlas de aquellas comprometidas con hacer las cosas bien”, dijo Saldívar.


