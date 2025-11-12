Cerrar X
Nuevo León

NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel

Samuel García anunció la instalación del primer Centro de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial en Nuevo León, con tecnología NVIDIA

  • 12
  • Noviembre
    2025

Durante el evento México IA+ | Inversión Acelerada, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda anunció la instalación del primer Centro de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial de América Latina, desarrollado con tecnología NVIDIA y encabezado por AI-GDC y Cipre Holding.

El proyecto, denominado AI-Green Data Center, contempla una inversión inicial de $1,000 millones de dólares durante los próximos diez años. 

Su objetivo será fortalecer el ecosistema tecnológico y acelerar la modernización digital del estado.

Esta inversión la aportarán las empresas AI-GDC y Cipre Holding, mientras que el gigante tecnológico aporta el software para el desarrollo de IA, pero no recursos.

“Nuevo León se va a convertir en el Hub de Inteligencia Artificial. Esta es una inversión histórica de un billón de dólares con el primer Green Data Center del país”, destacó García.

20251112_03_nl_hub_ia_01.jpg

Subsecretaría de Inversiones e Inteligencia Artificial

El mandatario estatal también anunció la creación de una nueva Subsecretaría de Inversiones, Innovación e Inteligencia Artificial, que coordinará la llegada de empresas tecnológicas y fomentará el desarrollo de talento especializado.

“Nuevo León avanza hacia un nuevo paradigma de industria verde que apuesta por la automatización, la energía limpia y la inteligencia artificial”, subrayó.

El centro operará bajo el programa NVIDIA Cloud Partner (NCP), que certifica a proveedores capaces de ofrecer infraestructura de cómputo GPU y servicios avanzados en la nube para proyectos de IA, ciencia de datos y modelado computacional.

20251112_03_nl_hub_ia_03.jpg

NVIDIA impulsa la infraestructura tecnológica del futuro

NVIDIA, valorada en más de $5 billones de dólares, lidera el desarrollo mundial de procesadores y supercomputadoras de IA.

Aunque la compañía no realiza inversiones directas fuera de EUA, participa como socio tecnológico del proyecto, aportando su infraestructura de cómputo acelerado bajo el modelo fabless, centrado en investigación y desarrollo.

El Centro de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial estará diseñado con energías limpias y sistemas de enfriamiento sostenible, convirtiéndose en el primer “green data center” de México y América Latina.

Impulso al talento digital y la economía del conocimiento

Cabe señalar que la instalación del centro comenzará en 2026 y se desarrollará en fases hasta 2030, generando empleos de alta especialización y fomentando la colaboración con universidades, startups y centros de investigación.


