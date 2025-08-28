Cerrar X
Nuevo León

NL valora inversiones que ayudan a mejora de calidad del aire

El titular de la dependencia, Raúl Lozano Caballero, subrayó que este tipo de acciones son reflejo del diálogo firme entre autoridades y sector privado

  • 28
  • Agosto
    2025

El Gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, reconoció el plan de inversión de la empresa Industria del Álcali, que contempla el retiro progresivo de chimeneas en sus plantas ubicadas en el municipio de García.

De acuerdo con la dependencia estatal, este proyecto es resultado del seguimiento técnico, acuerdos y supervisión permanente que la Secretaría mantiene con la compañía, con el objetivo de que sus operaciones se desarrollen bajo los más estrictos lineamientos de protección ambiental.

El titular de la dependencia, Raúl Lozano Caballero, subrayó que este tipo de acciones son reflejo del diálogo firme entre autoridades y sector privado.

“Celebramos que las empresas escuchen el llamado de la autoridad y de la sociedad. Esta inversión demuestra que la exigencia de cumplimiento ambiental se traduce en compromisos concretos para proteger la salud de nuestra comunidad y los recursos naturales”, expresó.

El funcionario reiteró que la misión de la Secretaría es garantizar que todas las industrias en Nuevo León operen con los más altos estándares ambientales, al tiempo que reconoció la disposición de las compañías que, como en este caso, avanzan hacia la modernización de sus procesos.

El Gobierno estatal reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con el sector privado para fomentar un desarrollo sostenible, promover la responsabilidad ambiental empresarial y consolidar políticas que aseguren a la ciudadanía un entorno más limpio y saludable.


