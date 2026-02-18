No trabajarán en reforma electoral hasta que salga la federal

Las bancadas del PAN y Morena discreparon en el tema de trabajar o no en la reforma electoral antes de que esté lista la federal, pero coinciden en no permitir lo de las candidaturas exclusivas en el 2027.

La diputada vicecoordinadora de la bancada de Morena, Berenice Martínez, dice que al menos su partido y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde están en sintonía de esperar a que salga la reforma electoral federal, para basarse en esa y así hacer la de Nuevo León.

“Lo que queremos nosotros como 4T, queremos esperar a la reforma federal y luego ya ponernos a trabajar".

“Confiamos en que sí va a haber; la verdad es que hay una negociación, están platicando, van muy adelantados, solo son ciertos puntos en los que no se han podido poner de acuerdo, pero vamos a seguir caminando juntos el partido de trabajo y el partido”, dijo Berenice Martínez.

Sin embargo, en esto no estuvo de acuerdo el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, quien indicó que es mejor comenzar a trabajar en la reforma electoral para el estado, por si a nivel federal no se ponen de acuerdo y que no les gane el tiempo.

“He escuchado algunas posturas de algunos legisladores que prefieren esperar a la reforma federal, pero yo esperaría que no, porque a nivel federal traen una gran diferencia, primeramente dentro del bloque, y si entre ellos no se ponen de acuerdo, pues me imagino que con los de la oposición menos".

“Entonces creo que nosotros pudiéramos avanzar a tener una reforma, pues ahora sí, a la medida de lo que requiere Nuevo León”, agregó Carlos de la Fuente.

Por otra parte, en lo que sí coincidieron fue en no permitir que se obligue a tener candidaturas exclusivas para las mujeres, ya que eso violaría los derechos tanto de los hombres que buscan ser votados como de aquellas mujeres que aún no quieren participar en los comicios".

“Nosotros creemos que todos tienen derecho a participar, tanto mujeres como hombres. Creo que sí, más adelante tendríamos que ver cómo garantizar que las mujeres lleguen a la toma de decisiones, no solamente en las candidaturas, porque todos podemos decir que tenemos la voluntad y a la mera hora disfrazarlo, como sucede muchas veces".

“Es por eso que tendríamos que sí trabajar en esto, que no sean exclusivas, pero más allá de haber algún mecanismo para sí o sí garantizar que las mujeres no solamente sean candidatas, sino que lleguen a la toma de decisiones”, agregó la diputada Berenice Martínez.

Así mismo, Carlos de la Fuente indicó que el poner candidaturas exclusivas de mujeres podría truncar carreras de las mismas, al ser obligadas por los partidos a competir en los comicios, cuando esos no son sus planes.

“Creo que esa no es una manifestación muy lógica, porque al final en todas las candidaturas de los 51 municipios hubo mujeres por alguna representación de algún partido político y hubo hombres".

“Entonces, al haber igualdad de circunstancias, pues le estamos dejando la decisión al electorado, que eso es lo que nos corresponde a los partidos políticos. “Creo que el forzar a decirle a una mujer cuándo tiene que ser candidata, creo que también pudiera coartar su libertad”, puntualizó De la Fuente.

La reforma electoral fue puesta como un punto prioritario en la agenda mínima del Congreso local, incluso por encima de la reforma judicial, debido a que las autoridades electorales le pidieron al Legislativo hacer una ley que garantice la paridad en las próximas elecciones; de lo contrario, se deberían adaptar a las acciones afirmativas que emita el órgano electoral.

