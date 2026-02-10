Podcast
Coahuila

Pide Beatriz Fraustro Dávila recursos para combatir la rickettsia

La diputada del PRI exhortó a la federación a destinar más recursos y se prevengan enfermedades como la rickettsia que ya ha cobrado varias vidas en el estado

  • 10
  • Febrero
    2026

La diputada local del PRI, Beatriz Fraustro Dávila, hizo un exhorto para que las autoridades federales destinen mayores recursos al rubro de la salud, y se prevengan enfermedades como la rickettsia, transmitida por la picadura de garrapata y que ya ha cobrado varias vidas en el estado.

“Exhorto a todos los órdenes de gobierno a que empiecen a calendarizar, vean el presupuesto y le den la importancia al tema de la rickettsia; necesitamos más apoyo en el tema de salud en todos los ámbitos, que volteen a Coahuila y nos manden más recursos porque la causa lo merece”.

Fraustro Dávila dijo que la Secretaría de Salud debe analizar la manera de prevenir este tipo de enfermedades, principalmente por la facilidad con que se puede propagar la garrapata, que es un parásito que infecta ganado y animales domésticos, por lo que tiene contacto directo con los seres humanos.

Recordó que el Congreso ya ha hecho llamados para atender la salud pública, como en el caso del sarampión, que a nivel nacional se está propagando en entidades como Chihuahua y Jalisco.

“Es muy importante que la gente vaya a los centros de salud, tenga al corriente la cartilla de vacunación de todos sus seres queridos, principalmente de sus hijos, y que sean conscientes de que es responsabilidad de nosotros”.


