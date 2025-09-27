Nuevo León celebra Día Mundial del Turismo 2025

La Secretaría de Turismo de Nuevo León conmemoró el Día Mundial del Turismo 2025, bajo el lema oficial de ONU Turismo “Turismo y Transformación Sostenible”, con una jornada realizada en el Museo del Acero Horno 3, en el Parque Fundidora.

La titular de la dependencia, Maricarmen Martínez Villarreal, destacó que los logros alcanzados son fruto del trabajo conjunto entre gobierno, empresas y ciudadanía.

“Nuestro compromiso es seguir construyendo un turismo sostenible, inclusivo e innovador. Con el apoyo de la comunidad turística y el sector privado, llevaremos a Nuevo León con más fuerza hacia el Mundial 2026”, expresó.

El evento contó con la participación de Nathalie Desplas, subsecretaria de Turismo federal, quien subrayó la relevancia de la entidad en la próxima justa deportiva internacional.

“Monterrey será una de las tres sedes del Mundial 2026, mostrando sus atractivos turísticos, la calidez de su gente y la fuerza de Nuevo León”, afirmó.

Avances destacados en turismo

Más de 60 empresas con el Sello de Turismo Sostenible.

El Aeropuerto de Monterrey atendió 10 millones de pasajeros de enero a agosto (+18% vs 2024).

Seis productos turísticos inclusivos para visitantes con discapacidad.

165 eventos realizados en 2025, entre ellos el Festival Pal’ Norte con 320 mil asistentes.

Más de 9,000 personas capacitadas en programas de competitividad.

Actualización de la App Pasaporte Nuevo León con inteligencia artificial.

Integración del estado a la red INSTO de ONU Turismo.

3.4 millones de visitantes hospedados y 33 mil mdp en derrama económica (+19%).

Durante la celebración se entregaron los Premios Estatales de Turismo 2025, el Sello de Turismo Sostenible y los reconocimientos del Concurso de Fotografía Nuevo León 2025, cuyas imágenes se exhibirán en la Fototeca del estado.

Además, se reconoció a la primera generación de cocineras tradicionales certificadas por el Conservatorio Nacional de Gastronomía Mexicana y se otorgó un Reconocimiento Especial al Museo del Acero Horno 3 por sus 18 años de trayectoria.

La Secretaría de Turismo reiteró que todas estas acciones forman parte de la estrategia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, con la que Nuevo León se proyecta internacionalmente rumbo al Mundial 2026.





Comentarios