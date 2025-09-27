Cerrar X
photo_2025_09_26_19_21_02_b6dfa0ba75
Nuevo León

Nuevo León celebra Día Mundial del Turismo 2025

La Secretaría de Turismo de Nuevo León conmemoró el Día Mundial del Turismo 2025, bajo el lema oficial de ONU Turismo 'Turismo y Transformación Sostenible'

  • 27
  • Septiembre
    2025

La Secretaría de Turismo de Nuevo León conmemoró el Día Mundial del Turismo 2025, bajo el lema oficial de ONU Turismo “Turismo y Transformación Sostenible”, con una jornada realizada en el Museo del Acero Horno 3, en el Parque Fundidora.

La titular de la dependencia, Maricarmen Martínez Villarreal, destacó que los logros alcanzados son fruto del trabajo conjunto entre gobierno, empresas y ciudadanía.

“Nuestro compromiso es seguir construyendo un turismo sostenible, inclusivo e innovador. Con el apoyo de la comunidad turística y el sector privado, llevaremos a Nuevo León con más fuerza hacia el Mundial 2026”, expresó.

photo_2025-09-26 19.22.05.jpeg

El evento contó con la participación de Nathalie Desplas, subsecretaria de Turismo federal, quien subrayó la relevancia de la entidad en la próxima justa deportiva internacional.

“Monterrey será una de las tres sedes del Mundial 2026, mostrando sus atractivos turísticos, la calidez de su gente y la fuerza de Nuevo León”, afirmó.

Avances destacados en turismo

  • Más de 60 empresas con el Sello de Turismo Sostenible.
  • El Aeropuerto de Monterrey atendió 10 millones de pasajeros de enero a agosto (+18% vs 2024).
  • Seis productos turísticos inclusivos para visitantes con discapacidad.
  • 165 eventos realizados en 2025, entre ellos el Festival Pal’ Norte con 320 mil asistentes.
  • Más de 9,000 personas capacitadas en programas de competitividad.
  • Actualización de la App Pasaporte Nuevo León con inteligencia artificial.
  • Integración del estado a la red INSTO de ONU Turismo.
  • 3.4 millones de visitantes hospedados y 33 mil mdp en derrama económica (+19%).

photo_2025-09-26 19.38.09.jpeg

Durante la celebración se entregaron los Premios Estatales de Turismo 2025, el Sello de Turismo Sostenible y los reconocimientos del Concurso de Fotografía Nuevo León 2025, cuyas imágenes se exhibirán en la Fototeca del estado.

Además, se reconoció a la primera generación de cocineras tradicionales certificadas por el Conservatorio Nacional de Gastronomía Mexicana y se otorgó un Reconocimiento Especial al Museo del Acero Horno 3 por sus 18 años de trayectoria.

photo_2025-09-26 19.26.19.jpeg

La Secretaría de Turismo reiteró que todas estas acciones forman parte de la estrategia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, con la que Nuevo León se proyecta internacionalmente rumbo al Mundial 2026.

photo_2025-09-26 19.36.46.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_ffd9c355ee
Farid Dieck será embajador del Mundial en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_09_27_at_5_07_23_PM_1_32010d888b
Rehabilitará Nuevo León, sitios emblemáticos de Galeana
5a800d7c_4575_4741_af47_3abbbded29b4_6282286417
Gobernador impulsa desarrollo del sur en aniversario de Agronomía
publicidad

Últimas Noticias

G1zcp93_XMAAWOBL_29c1b2e0ac
Deleita Chayanne a regios con su gira 'Bailemos Otra Vez'
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_ffd9c355ee
Farid Dieck será embajador del Mundial en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_09_27_at_8_51_00_PM_1_c8a055a6be
Rayados vuelve a la senda del triunfo y vence 1-0 al Santos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
interconexion_mauricio_178087d121
Inician interconexión, se llamará 'Mauricio Fernández'
Whats_App_Image_2025_09_25_at_6_47_41_PM_f8513f3769
Destaca César Garza gran inversión en obra pública en Apodaca
publicidad
×