Abandera Héctor García a 98 escoltas de escuelas en Guadalupe

El municipio de Guadalupe, encabezado por el alcalde Héctor García, conmemoró el Día de la Bandera con una ceremonia de abanderamiento masivo a instituciones educativas del municipio.

El evento, que congregó a autoridades municipales, educativas y militares, tuvo como objetivo central fortalecer los valores de libertad, justicia y soberanía entre las nuevas generaciones.

Durante la jornada, se llevó a cabo la entrega de 98 lábaros patrios a igual número de escuelas. La ceremonia inició formalmente con los Honores a la Bandera y la intervención de la Banda de Guerra, marcando el carácter solemne de la festividad.

Como parte del protocolo representativo, García realizó el abanderamiento directo de dos escoltas escolares, acto que simbolizó el compromiso asumido por la totalidad de las instituciones presentes.

Posteriormente, se procedió a la entrega coordinada del resto de las banderas.

“En este importante evento cívico se llevó a cabo el Abanderamiento de Escoltas Escolares, acto en el que se entregaron 98 banderas a igual número de instituciones educativas, reafirmando el compromiso de nuestras niñas, niños y jóvenes con los valores patrios: libertad, justicia y soberanía”, informó el municipio.

De acuerdo con las autoridades municipales, el abanderamiento no solo representa la entrega de un objeto físico, sino la responsabilidad de las escoltas escolares de custodiar el símbolo máximo de unidad nacional.

La ceremonia concluyó con un llamado a la unidad, destacando que la bandera es el lazo que une a todos los mexicanos en un solo ideal de nación.

