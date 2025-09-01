Ofrece Miguel Flores tener diálogo abierto con el Congreso

Miguel Flores Serna asistió al inicio del segundo año legislativo del Congreso del Estado, donde reafirmó la disposición del gobierno de Nuevo León para dialogar con los diferentes poderes.

"Hoy comienza el segundo año de trabajo legislativo con nuevos retos. Reitero nuestro compromiso de mantener un gobierno de puertas abiertas, siempre dispuesto al diálogo con este Congreso y a la construcción de acuerdos. Estos acuerdos garantizarán que Nuevo León siga siendo el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir", señaló Flores.

Explicó que la coordinación entre los poderes es fundamental para el crecimiento de la entidad.

"Gracias a esta coordinación hemos logrado grandes resultados. El mejor ejemplo es el presupuesto 2025, que ya se refleja en las calles con obras como la construcción de las nuevas líneas del Metro. Además, en seguridad, se ha fortalecido la Nueva Fuerza Civil, considerada la mejor policía de México", detalló.

El funcionario estatal también destacó que el presupuesto 2026 será clave para consolidar proyectos estratégicos en movilidad, seguridad e infraestructura rumbo al Mundial.

"El presupuesto 2026 será fundamental para que nuestro estado esté listo para el Mundial 2026, un evento que atraerá la atención global y dejará un gran legado para las próximas generaciones. Veo una gran disposición y un ambiente de colaboración para llegar a acuerdos por el bien del estado. Estoy convencido de que, si seguimos trabajando en equipo, a Nuevo León siempre le irá bien", concluyó.

