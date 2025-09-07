Cerrar X
Nuevo León

Ofrece Monterrey curso gratuito de manejo de moto

El curso se llevó a cabo en el estacionamiento del Parque España e incluyó módulos teóricos de cultura vial en aulas móviles y el uso de simuladores

  • 07
  • Septiembre
    2025

Con el objetivo de promover una conducción segura y responsable, el municipio de Monterrey, en colaboración con la empresa Italika, ofreció un curso gratuito de manejo de motocicletas que benefició a más de 300 personas.

El alcalde Adrián de la Garza y su esposa, Gaby Oyervides, presidenta del DIF Monterrey, supervisaron la jornada. 

"Sabemos que es una necesidad movernos de manera segura, y qué mejor que aprender en manos de expertos", afirmó Oyervides.

La capacitación fue impartida por instructores certificados, quienes también proporcionaron el equipo necesario, incluyendo motocicletas, cascos y equipo de seguridad. 

El curso se llevó a cabo en el estacionamiento del Parque España e incluyó módulos teóricos de cultura vial en aulas móviles y el uso de simuladores para una práctica segura.

Al finalizar la capacitación, los participantes recibirán una constancia que simplificará el proceso para obtener su licencia de motociclista.

Dentro de los programas de capacitación que ofrece el municipio, también están las clases de manejo de automóvil, programa que ha tenido notable respuesta; tan solo en su primera etapa se inscribieron poco más de mil personas.


