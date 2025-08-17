Fomenta San Pedro cultura vial para proteger a peatones

Con acciones como tener cruces más seguros, que los conductores respeten los límites de velocidad y fomentar una cultura vial, el municipio de San Pedro busca proteger a los peatones.

En este municipio se llevaron a cabo diversas actividades para fomentar la cultura vial y el respeto hacia quienes caminan por la ciudad en el marco del Día Mundial del Peatón.

Como parte de estas actividades, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad impartió una plática dirigida a niñas y niños para promover una movilidad más segura y consciente desde la infancia.

“Es muy importante que nos ayuden a imaginar cómo pacificar las calles para que los carros no vayan tan rápido. Hoy están aquí aprendiendo que a través de estos cruces peatonales se puede lograr que los vehículos reduzcan la velocidad, pero también podemos impulsar muchas más acciones”, señaló el Secretario Gabriel Todd.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Policía Vial, realizó labores de sensibilización en los cruceros más concurridos de la ciudad, entregando volantes a los automovilistas para recordarles los límites de velocidad y dar a conocer el Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial.

Los elementos compartieron información con la ciudadanía a lo largo de la avenida Corregidora.

Claudette Treviño, Directora del DIF San Pedro, reconoció la importancia de involucrar a los niños en estas dinámicas de movilidad para fomentar en las futuras generaciones la cultura del respeto hacia los peatones.

Comentarios