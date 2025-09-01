Ofrecen diputados de NL sacar sin pleitos Presupuesto 2026

El segundo año legislativo en el Congreso del Estado inicia este lunes y las bancadas tienen preparadas sus agendas mínimas; sin embargo, uno de los temas más importantes para los diputados es avanzar en el presupuesto 2026.

Diputados y diputadas tanto del PAN, PRI, Morena y Movimiento Ciudadano aseguraron que existen las condiciones entre todos los grupos legislativos y con el Poder Ejecutivo para sacar adelante el Paquete Fiscal 2026, enfocado en los proyectos actuales.

“Creo que tenemos una buena relación con el Ejecutivo (estatal), hay buen diálogo, creo que podemos transitar para hacer un presupuesto que apoye directamente las necesidades de Nuevo León".

“Pedirle al gobernador que ya no habrá más frentes; necesitamos que vayamos terminando los frentes que están abiertos. En este caso, la carretera Interserrana, las líneas 4 y 6 del Metro y evitar que estén abriendo nuevos proyectos onerosos que son de relumbrón”, dijo el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente.

Por su parte, la diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, reafirmó que tanto el ejecutivo como el legislativo tienen toda la disposición de avanzar.

“Es una buena señal porque ambos poderes tienen la mejor intención de seguir colaborando y seguir construyendo acuerdos; es un tema sumamente importante, como es la aprobación del próximo presupuesto, y creo que es una gran señal y es una razón más por la que este Congreso en este próximo año tendrá que poner todo de su parte, para avanzar en temas que al final de cuentas sean en beneficio de la ciudadanía".

“Nosotros estaremos en la disposición de analizarla y que esté bien estipulado, señalado, y cómo se va a gastar cada peso”, señaló la diputada Sandra Pámanes.

Asimismo, el coordinador de Morena dijo que el ambiente político para el presupuesto es bueno y que desde Morena buscarán que se invierta en proyectos hídricos.

“La prioridad de aquí es que el dinero se usa en cosas que la gente demanda, como la infraestructura, para que el agua llegue a todos los hogares y establecer en más municipios los centros de justicia para la mujer”, agregó Soto.

