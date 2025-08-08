Operativo Muralla cerró julio con 244 detenidos: Fuerza Civil

El titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, informó los resultados obtenidos de la Operativo Muralla en el mes de julio durante la conferencia Nuevo León Informa.

Con el objetivo de impedir que ingresen grupos delictivos a Nuevo León, dicho Operativo se activó en seis ocasiones obteniendo los siguientes resultados:

244 detenidos

73 armas aseguradas

40 vehiculos asegurados

7 blindaje artesanal

El eje del Grupo de Coordinación Metropolitana en donde participan elementos federales y municipales lograron detener a:

335 detenidos

43 armas

81 vehículos asegurados

Destacan que con estas acciones, los homicidios en el estado se han reducido un 51% respecto al mismo periodo en el 2024. En el mes de julio de este año los delitos de esta índole han disminuido un 72% a comparación del mismo mes del año pasado.

MUNICIPIOS CON BAJA DE HOMICIDIOS

Pesquería 73%

Juárez 66%

Apodaca 39%

Guadalupe 68%

Garcia 60%

Así mismo, la Encuesta Nacional del Inegi destacó los mejores municipios con la percepción de seguridad pública más alta a nivel Nacional donde San Pedro se mantiene en primer lugar con una puntuación de 89.0; donde Santa Catarina, Guadalupe Monterrey destacan por su mejoría.

