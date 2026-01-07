Presenta Samuel García a Ulises Carlín como relevo de Tesorería

El gobernador Samuel García Sepúlveda encabezó la primera reunión del año con su Gabinete estatal, encuentro en el que, además de partir la tradicional Rosca de Reyes, presentó a Ulises Carlín de la Fuente como Encargado del Despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, cargo que asumió desde el pasado 1 de enero.

El mandatario afirmó que Carlín dará continuidad a la estabilidad financiera y al cuidado del presupuesto estatal, con miras a consolidar los proyectos estratégicos de la administración.

“Tenemos mucha obra rumbo al Mundial que se va a inaugurar de aquí a marzo, el nuevo edificio de la Fuerza Civil, la nueva Aduana, el nuevo Aeropuerto, los puentes, Parque del Agua, Parque Libertad, Presa León. Hay mucha obra. Nunca había tenido Nuevo León tanta obra y pues qué decir que viene el mundial, que no va a traer más que bien”, expresó el gobernador.

García Sepúlveda destacó que 2026 representa un reto importante para mantener a Nuevo León como primer lugar en seguridad, educación, salud, economía y reducción de pobreza, además de avanzar en las obras rumbo al Mundial de Futbol.

“Nuevo León arranca este año en su mejor momento, con altos niveles de aprobación y con mucha obra en marcha”, señaló.

Reconocimiento a Carlos Garza

Asimismo, el mandatario reconoció el trabajo realizado en la Tesorería General del Estado durante los últimos cuatro años.

Durante su mensaje, el mandatario estatal subrayó que Nuevo León cuenta actualmente con finanzas sanas y se mantiene como primer lugar nacional en diversos indicadores, resultado del manejo responsable de los recursos públicos.

“Hoy el nuevo Nuevo León tiene finanzas sanas y es primer lugar en todo, en buena medida gracias a la responsabilidad, visión y profundo compromiso de Carlos Garza”, expresó García Sepúlveda.

Arrancamos el día con la primera reunión del año con el Gabinete, partiendo la Rosca de Reyes, y con un especial reconocimiento al gran trabajo que mi estimado Carlos Garza ha realizado al frente de la Tesorería del Estado.



Hoy el nuevo Nuevo León tiene finanzas sanas y es… pic.twitter.com/4AFqMM6E7E — Samuel García (@samuel_garcias) January 7, 2026

El gobernador agradeció el trabajo de Carlos Garza, quien se desempeñó por una década como Tesorero del Estado, y resaltó el legado que deja en disciplina financiera y eficiencia del gasto.

“Hoy quiero aprovechar para agradecerle al tesorero Carlos Garza por su trabajo como Tesorero del Estado. Comúnmente en un sexenio vuelan tres o cuatro, o cinco. Es una posición muy difícil. Carlos, Nuevo León está muy agradecido contigo, la sociedad, el Gobierno, tu equipo”, apuntó el Mandatario estatal.

Comentarios