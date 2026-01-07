Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G_E_Bc_NWYA_Ahj_Eh_de12c91248
Nuevo León

Presenta Samuel García a Ulises Carlín como relevo de Tesorería

Samuel García destacó las finanzas sanas de Nuevo León, reconoció la labor de Carlos Garza en Tesorería y dio la bienvenida a Ulises Carlín como nuevo titular

  • 07
  • Enero
    2026

El gobernador Samuel García Sepúlveda encabezó la primera reunión del año con su Gabinete estatal, encuentro en el que, además de partir la tradicional Rosca de Reyes, presentó a Ulises Carlín de la Fuente como Encargado del Despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, cargo que asumió desde el pasado 1 de enero.

El mandatario afirmó que Carlín dará continuidad a la estabilidad financiera y al cuidado del presupuesto estatal, con miras a consolidar los proyectos estratégicos de la administración.

“Tenemos mucha obra rumbo al Mundial que se va a inaugurar de aquí a marzo, el nuevo edificio de la Fuerza Civil, la nueva Aduana, el nuevo Aeropuerto, los puentes, Parque del Agua, Parque Libertad, Presa León. Hay mucha obra. Nunca había tenido Nuevo León tanta obra y pues qué decir que viene el mundial, que no va a traer más que bien”, expresó el gobernador.

García Sepúlveda destacó que 2026 representa un reto importante para mantener a Nuevo León como primer lugar en seguridad, educación, salud, economía y reducción de pobreza, además de avanzar en las obras rumbo al Mundial de Futbol.

“Nuevo León arranca este año en su mejor momento, con altos niveles de aprobación y con mucha obra en marcha”, señaló.

Reconocimiento a Carlos Garza

Asimismo, el mandatario reconoció el trabajo realizado en la Tesorería General del Estado durante los últimos cuatro años.

Durante su mensaje, el mandatario estatal subrayó que Nuevo León cuenta actualmente con finanzas sanas y se mantiene como primer lugar nacional en diversos indicadores, resultado del manejo responsable de los recursos públicos.

“Hoy el nuevo Nuevo León tiene finanzas sanas y es primer lugar en todo, en buena medida gracias a la responsabilidad, visión y profundo compromiso de Carlos Garza”, expresó García Sepúlveda.

El gobernador agradeció el trabajo de Carlos Garza, quien se desempeñó por una década como Tesorero del Estado, y resaltó el legado que deja en disciplina financiera y eficiencia del gasto.

“Hoy quiero aprovechar para agradecerle al tesorero Carlos Garza  por su trabajo como Tesorero del Estado. Comúnmente en un sexenio vuelan tres o cuatro, o cinco. Es una posición muy difícil. Carlos, Nuevo León está muy agradecido contigo, la sociedad, el Gobierno, tu equipo”, apuntó el Mandatario estatal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

samuel_presupuesto_6724c4cbce
Anuncia Samuel García veto al Paquete Fiscal 2026
nl_samuel_macrorosca_2026_7f1a5ce848
Samuel invita a 'Macro Rosca' con 3,500 figuras del niño Dios
EH_CONTEXTO_2026_01_03_T130523_037_3a417c2cb3
Samuel García reacciona a reportes sobre detención de Maduro
publicidad

Últimas Noticias

Bloqueo_juzgado_AHMSA_tramites_judiciales_4bcd326d53
Bloqueo a juzgado por AHMSA afecta trámites judiciales
Toman_obreros_AHMSA_Juzgado_Cuarto_Distrito_788e69d4ae
Toman obreros de AHMSA juzgado para exigir justicia
tik_tok_fifa_mundial_f6c46fcbf6
Anuncia FIFA alianza con TikTok para Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
publicidad
×