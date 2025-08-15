Pacientes recuperan movilidad con células madre y acupuntura

Con un tratamiento distinto a lo común, decenas de pacientes con problemas de movilidad han recuperado la calidad de vida mediante el uso de acupuntura y células madre en Nuevo León.

Se trata de una terapia innovadora que aplica el doctor Héctor Villarreal Bermea, desde su clínica ubicada al interior del centro comercial sobre Calzada del Valle en San Pedro.

En entrevista con El Horizonte, Villarreal Bermea explicó la combinación de distintas medicinas, como la alópata y la homeópata, en conjunto con la técnica oriental de la acupuntura, entre otras.

Pero el doctor destacó el uso de células madre, el cual consideró un “as bajo la manga” que le ayuda a atender a pacientes con problemas más graves, encontrando una manera de mejorar su calidad de vida.

“Los tratamientos que nosotros damos no son un tratamiento cotidiano como lo hacen todos los doctores. Incluimos medicamentos alopáticos, incluimos medicamentos homeopáticos, la energía de la acupuntura, utilizamos técnicas como la cámara hiperbárica y, como as debajo de la manga, las células madre”, dijo.

“Estas células van a poder incursionar en el estado de recuperación porque, al entrar en el torrente circulatorio, empiezan a trabajar detectando los tejidos que están dañados”, detalló Villarreal Bermea.

El especialista relató que sus tratamientos aplican para todo tipo de padecimientos, sin importar las edades, ya que entre sus casos más complicados se encuentran personas adultas mayores.

Agregó que no solo se trata del tratamiento, la acupuntura o la aplicación de células madre, sino también de generar un vínculo con los pacientes y darles la confianza de que su salud mejorará.

“Nuestra mejor carta para poder ayudar a un paciente es darle la confianza de que lo vamos a ayudar a mejorar su salud y su padecimiento. Al generar esta confianza, el paciente empieza a nivelar esos neurotransmisores y comienza la recuperación espontánea.

“Son decenas de pacientes; ahí están nuestros éxitos. Muchos casos no son grandes, cosas muy pequeñas, pero también atendemos cosas muy graves”, afirmó el doctor.

Medicina que cambia vidas y aporta a la ciencia

El tratamiento innovador de Villarreal Bermea tiene testigos de su progreso en padecimientos complicados.

El doctor platicó sobre uno de sus pacientes que presentaba cuadriplejia y llevaba 11 meses en reposo, quien, después de salir de su zona de confort y recuperar su confianza desde la primera consulta, registró mejoría.

Lo más notable del caso, dijo Villarreal Bermea, fue el resultado en la tercera sesión, cuando el paciente volvió a su clínica hablando y haciendo pequeños movimientos de jugueteo con él.

“El paciente tiene cuadriplejia y lleva 11 meses en cama. Me lo trajeron aquí, le empiezo a poner acupuntura, le doy confianza y el paciente empieza a mover las manos despacito.

“Después, el paciente vino en otra ocasión y ya me hablaba, ya jugaba conmigo, como si jugáramos a las luchas; el paciente empezó a estar muy contento, muy contento, pero todavía con mucha limitación”.

Villarreal Bermea destacó que su objetivo no es solo el tratamiento inmediato, sino también que la aplicación de células madre, considerada por grandes laboratorios como la medicina del futuro y estimada para ser más utilizada para 2028, pueda formar parte de un estudio propio que avale sus resultados.

“Ahorita estamos tratando de ayudar a la gente y recopilando datos para poder aportar avances y, algún día, crear un estudio que avale todos estos conocimientos.

“Los grandes laboratorios están haciendo nuevas investigaciones; a mí no me gusta que lo hagan, me encanta, porque me da un respaldo de lo que yo no puedo hacer. Hacer este tipo de estudio es costoso”, explicó el doctor.

Comentarios