Paramédicos de Escobedo reciben a un bebé en Alianza Real

Una historia de vida y solidaridad se escribió en la colonia Alianza Real, donde brigadistas de Protección Civil de Escobedo auxiliaron a una joven madre que se encontraba en trabajos de parto, logrando recibir a un bebé en perfectas condiciones de salud.

El reporte de auxilio fue solicitado a un domicilio ubicado en la calle Concepción del Oro, donde Erika Jaqueline López, de 20 años, presentaba contracciones intensas que anunciaban el inminente nacimiento de su hijo.

Al llegar, los paramédicos encontraron a la joven en una situación crítica, por lo que de inmediato aplicaron las maniobras de atención prehospitalaria y brindaron indicaciones para que mantuviera la calma y colaborara en el proceso.

En cuestión de minutos, y en medio de un ambiente cargado de tensión y expectativa, los brigadistas lograron recibir al pequeño Carlos Enrique, quien llegó al mundo en buen estado de salud, para luego ser entregado a los brazos de su madre.

Tras estabilizar a ambos, los paramédicos los trasladaron de urgencia al Hospital Materno Infantil, donde quedaron bajo la atención de especialistas.

Comentarios