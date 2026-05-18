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Coahuila

Buscan a menor tras salir de casa luego de una discusión familiar

Ángel Francisco Ramírez Guerrero, de 17 años, desapareció en Saltillo tras discutir con sus padres; salió de casa con ropa y accesorios negros

  • 18
  • Mayo
    2026

Una familia de Saltillo vive momentos de angustia tras la desaparición de Ángel Francisco Ramírez Guerrero, de 17 años, quien abandonó su domicilio después de sostener una discusión con sus padres. 

Desde ese momento, sus familiares no han logrado tener contacto con él y desconocen hacia dónde pudo dirigirse. 

De acuerdo con la información proporcionada por sus seres queridos, el adolescente vestía playera negra, short negro, tenis Nike del mismo color y llevaba un paliacate al momento de salir de casa. 

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Además, señalaron que el joven apagó su teléfono celular, dificultando cualquier intento de comunicación. 

Amigos cercanos también han sido contactados para tratar de obtener pistas sobre su ubicación. Ante la preocupación por su integridad, la familia pidió el apoyo de la ciudadanía para ayudar a localizarlo lo antes posible. 

Cualquier persona que cuente con información sobre el paradero de Ángel Francisco puede comunicarse al número 844-100-1403-86.

Sus padres esperan que el menor pueda regresar sano y salvo y que la situación no derive en una tragedia familiar.


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